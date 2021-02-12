هذا ما يحدث لجسمك عند تناول التفاح الأخضر يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

للتفاح الأخضر العديد من الفوائد الصحية الهامة للإنسان، حيث إنه غني بالفيتامينات والمعادن فضلا أنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تساعد على الشعور بالشبع من ناحية وتعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية أخرى.

ويمكن تناوله في عدة أشكال، ومنها طازجا كما هو، أو كعصير، ووفقا لما جاء في موقع"stylecraze"، نستعرض لكم فوائده:

- تحسين الجهاز الهضمي:

يحتوي التفاح الأخضر على نسبة عالية من الألياف الغذائية التي تساعد على تعزيز دور الجهاز الهضمي للقيام بوظائفه، وتسهيل عملية الهضم، ويقي من الإمساك.

- الوقاية من فقر الدم:

يساهم الحديد الموجود في التفاح في رفع مستويات الهيموجلوبين في الدم، ما يحفز من الوقاية من الأنيميا وفقر الدم.

- يمنع سرطان الجلد:

نظرا لاحتوائه على فيتامين سي، إذ أنه يساعد في منع تلف خلايا الجلد بواسطة الجذور الحرة، وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بسرطان الجلد.

- الحفاظ على صحة البشرة:

وبسبب محتواه العالي من مضادات الأكسدة التي تساهم في إعادة بناء وتجديد خلايا الجلد، ما قد يساعدك في الحفاظ على بشرة صحية ومتوهجة، فضلا أنها تحمي أيضا الكبد من التلف.

- الحفاظ على صحة الكلي والكبد:

نظرا لاحتوائه على كمية مناسبة من الألياف الطبيعية، لذا فأن تناوله يحافظ على صحة الكبد والكلى خالية من السموم والعناصر الضارة.

-التقليل من الإصابة بمرض ألزهايمر:

يساعد تناول تفاحة كل يوم على التقليل من فرص الإصابة باضطرابات عصبية مع تقدم العمر مثل: مرض الزهايمر.

- إنقاص الوزن:

يعد التفاح من الأطعمة التي تحتوي على الألياف الطبيعية القابلة للذوبان، لذا تناوله يمنحك الشعور بالشبع والامتلاء، ما قد يساعد على إنقاص الوزن.

- الوقاية من الالتهابات:

يحتوي عصير التفاح الأخضر على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية جسمك من حالات الالتهاب المؤلمة الناتجة عن الإجهاد التأكسدي مثل الروماتيزم والتهاب المفاصل.

تشير الدراسات إلى أن كبار السن الذين يعانون من هذه الحالات الالتهابية، يجب تناول التفاح الأخضر بإنتظام.

- تعزيز قدرة الجهاز المناعي:

يعد التفاح الأخضر أحد أشهر مصادر مضادات الأكسدة والمركبات الفلافونويدية ومصدرًا لفيتامين ج، وهذه المركبات تساعد في تقوية الجهاز المناعي للجسم، وبالتالي محاربة الفيروسات والعدوي.

- ضبط مستويات السكر في الدم:

إن تناول التفاح الأخضر على الريق يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، وذلك بفضل محتواه العالي من الألياف الغذائية القابلة للذوبان والتي تبطىء من امتصاص السكر في الأمعاء، وهو ما يجعله من الأطعمة الجيدة لمرضي السكري.

- الوقاية من الربو:

تشير الدراسات إلى أن الاستهلاك المنتظم لتناوله، يمكن أن يقلل من المخاطر المرتبطة بظهور الربو، لذلك يمكن للأشخاص المدخنين الاعتماد عليه للحماية من أمراض الرئة الانسدادي.

- الحفاظ على صحة العين:

يعد مصدرًا للعديد من الفيتامينات، ومن المعروف أن فيتامين أ الموجود في التفاح الأخضر يمتلك القدرة على تقوية النظر وتحسين رؤيتك.

- تقوية العظام والأسنان:

وبسبب احتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم، لذا يساعد على تقوية العظام وجعل الأسنان قوية، لذلك ينصح للنساء خاصة في سن اليأس تناوله باستمرار للوقاية من هشاشة العظام.

- التخلص من البثور:

يعتبر التفاح الأخضر علاج فعال لمكافحة حب الشباب، حيث يساعدك تناوله يوميا على التخلص من البثور والرؤوس السوداء.