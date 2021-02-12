إطلالة كاجوال لرانيا يوسف في أحدث ظهور.. "بلوزة مشجرة وشنطة صفرا" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور جمال

شاركت الفنانة رانيا يوسف، متابعيها عبر حسابها على "إنستجرام"، صورا جديدة تظهر بها بإطلالة كاجول بـ"الأخضر المشجر".

رانيا ارتدت بلوزة مشجرة من ألوان الأخضر والأصفر والأسود الأبيض، مع بنطال باللون اﻷسود ليبرز رشاقتها وجمالها، وبوت كلاسيك ذو كعب عال وبوز مدبب، وشنطة باللون اﻷصفر.

وفي الإطلالة سندت رانيا يوسف ظهرها على الحائط في جلسة التصوير، وكتبت معلقة على الصور: "افعل ما تستطيع بما تملك في مكانك".

رانيا اعتمدت مكياجاً قوياً ذات ألوان ترابية وروج باللون الموف الفاتح واختارت أن يكون شعرها الويفي منسدلا على كتفيها.

وعادة ما تثير الفنان رانيا يوسف الجدل بإطلالاتها، سواء في المهرجانات الفنية أو عبر ما تنشره على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وآخر ما أثارته "يوسف" من جدل على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة، تصريحاتها حول مفاتنها مع الإعلامي العراقي نزار الفارس ببرنامج "مع الفارس"، والذي عُرض ليلة رأس السنة.