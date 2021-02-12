ستجتاح العالم.. تحذيرات من انتشار طفرة كورونا البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

حذرت رئيسة برنامج المراقبة الجينية في المملكة المتحدة إن متغير كورونا، الذي تم اكتشافه لأول مرة في المملكة المتحدة العام الماضي، من المقرر أن يصبح السلالة المهيمنة وسوف يجتاح العالم، وفقا لما نقله موقع thehealthsite.

وقالت شارون بيكوك- رئيسة برنامج المراقبة الجينية في بريطانيا لبي بي سي: "لقد اجتاحت النسخة الجديدة البلاد" متوقعة أن تجتاح العالم، بكل الاحتمالات.

وتابعت: "بمجرد أن نتغلب عليها أو تتحول إلى نفسها من كونها خبيثة، مسببة للمرض، عندها يمكننا التوقف عن القلق بشأنها.. لكنني أعتقد، بالنظر إلى المستقبل، أننا سنفعل ذلك لسنوات"، متوقعة أن يستمر ذلك لما بعد 10 سنوات.

وصنفت الطفرة الجديدة، التي تم تحديدها لأول مرة في بريستول في جنوب غرب إنجلترا، من قبل المجموعة الاستشارية لمخاطر فيروس الجهاز التنفسي الجديدة والناشئة، على أنها "متغير مثير للقلق".

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، هناك حتى الآن 21 حالة من هذا النوع الذي يحتوي على طفرة E484K ، والتي تحدث على بروتين سبايك للفيروس، وهو نفس التغيير الذي شوهد في المتغيرات الجنوب أفريقية والبرازيلية.

أعلنت منظمة الصحة العالمية (WHO) هذا الأسبوع أنه تم الإبلاغ عن متغيركورونا، المعروف باسم B.1.1.7 ، في 86 دولة.

وفي تحديثها الوبائي الأسبوعي، تقول منظمة الصحة العالمية إن المتغير B.1.1.7 أظهر زيادة في قابلية الانتقال وبعض الأدلة على زيادة في شدة المرض بناءً على النتائج الأولية، فأبلغت ست دول أخرى عن حالات لهذا البديل.

أشارت دراسة جديدة أيضًا إلى أن البديل البريطاني ينتشر بسرعة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مما أثار مخاوف بشأن عودة ظهور أخرى في أكثر البلدان تضرراً.