مادة غذائية تساعد على سرعة التعافي من "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - قال الدكتور ميخائيل لوشيك، أخصائي العلاج بالنباتات، إن تناول الفلفل الحار، يساعد الجسم على سرعة التعافي بعد الإصابة بكورونا "كوفيد-19".

وأشار الخبير إلى أن معظم الذين تعافوا من "كوفيد-19" يشكون من الضعف العام والتعب. وذلك لأن الفيروس يهاجم بالدرجة الأولى الأعضاء الضعيفة في الجسم، ويترك فيها عددا كبيرا من الخلايا التالفة، لا يمكن إخراجها بسهولة من الجسم. لذلك ينصح بإضافة الفلفل الحار إلى النظام الغذائي، لأنه يساعد على تنشيط الدورة الدموية، وفقا لروسيا اليوم.

ويقول، "ليس بإمكان منظومة المناعة سحب هذه الخلايا فورا وتحييدها وإخراجها بمساعدة تيار الدم، لذلك تستغرق هذه العملية فترة طويلة. ولكن عندما تنشط الدورة الدموية، فإن الشعور بالتعب يزول بسرعة، كما يمكن أن يساعد الفلفل الحار الشخص الضعيف على تحسين حالته".

ويضيف، يمكن تناول الفلفل الأحمر والأسود أو الفلفل الطويل. ولكن كم مرة في اليوم يمكن إضافته للطعام، هذا يتعلق بالخصائص الشخصية لكل إنسان، ومع ذلك يجب عدم الإفراط في تناول هذا المنتج الحار، مشيرا إلى أن البعض لا يمكنهم تناوله تماما. فعلى سبيل المثال الأشخاص المعرضون للإصابة بقرحة المعدة، ومن يعانون من البواسير من الأفضل لهم تجنب تناول الفلفل الحار. لأنه يزيد من التهيج والألم، بحيث قد يتطلب الأمر مساعدة طبية.

وينصح الدكتور، بتناول الحليب عند الشعور بحرقة ناتجة عن تناول الفلفل الحار، لأن البروتينات تلتقط بسرعة المواد الحارقة. كما يمكن مضغ أوراق النعناع، لأن لها تأثير التبخر وتزيل بسرعة الإحساس بالحرقة.