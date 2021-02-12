دراسة تكشف عن منشأ كورونا.. وتحذر من نوع جديد تنقله "الخفافيش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اكتشف العلماء أن فيروس SARS-CoV-2 المسبب لوباء كورونا، موجود في الخفافيش نوعها يطلق عليه "حدوة الحصان"، ذلك بعد أن كشفت منظمة الصحة العالمية أن المنشأ الأصلي لفيروس كورونا هو الخفافيش، وترجيحها أنه انتقل إلى الإنسان عبر الحيوان، فضلًا عن حسم أن الفيروس غير مصنع أو مسرب من معامل ووهان بالصين.

وبحسب موقع "thehealthsite"، يعتقد الخبراء أن الفيروس "على الأرجح" انتقل إلى البشر من نوع وسيط، وفقًا لـ"بيتر بن مبارك"، عالم منظمة الصحة العالمية لسلامة الأغذية والأمراض حيوانية المصدر، وقائد فريق البعثة، في مؤتمر صحفي أن العمل على تحديد أصول فيروس كورونا يشير إلى "خزان طبيعي" في الخفافيش، لكن من غير المرجح أن حدث هذا في ووهان بالصين.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير دراسة نُشر في Nature Communications إلى أن فيروسات كورونا المرتبطة بـ Sars-CoV-2 ، المسؤولة عن الوباء المستمر، قد تنتشر في الخفافيش في أجزاء كثيرة من آسيا، بما في ذلك اليابان والصين وتايلاند.

واكتشفت دراسة قادها "لين فا وانج" من جامعة سنغافورة، لـ Sars-CoV-2 في خفافيش حدوة الحصان، أن هناك نوع فيروس يشبه كورونا بنسبة 91.3، ويتضاعف في نفس نوع الخفاش، ويسمى RacCS203، وهو يرتبط ارتباطا وثيقًا بفيروس كورونا .

ولاحظ الباحثون أن الأجسام المضادة في الخفافيش وفي حيوان آكل النمل الحرشفي الموجود في جنوب تايلاند، كانت قادرة على تحييد الفيروس الوبائي، ما يعزز الأدلة على أن فيروسات كورونا المرتبطة بـ SARS-CoV-2 تنتشر في جنوب شرق آسيا.

كيف انتقل فيروس سارس- CoV-2 من الحيوانات إلى البشر؟

بينما يعتقد محققو منظمة الصحة العالمية أن الفيروس التاجي الجديد قد نشأ على الأرجح في الحيوانات قبل أن ينتشر إلى البشر، إلا أنهم غير متأكدين بعد من كيفية حدوث ذلك.

وقال بيتر بن مبارك، إن خبراء الصحة العالمية في ووهان بالصين، لم يجدوا أي مؤشر على انتشار فيروس كورونا الجديد في ووهان حتى قبل تسجيل الحالات الرسمية الأولى هناك في ديسمبر 2019.

وصرح ليانج وانيان، الخبير في لجنة الصحة الصينية، لبي بي سي أن فيروس كورونا كان من الممكن أن يكون موجودًا في مناطق أخرى قبل اكتشافه في ووهان.