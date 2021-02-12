أفكار تنسيق الجمبسوت لإطلالة عصرية من منصات عروض ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - عرف الجمبسوت، وهو قطعة الملابس التي تجمع بين «البنطلون» و«التوب» في قطعة واحدة، رواجه منذ العديد من المواسم، وهو لا يزال مسيطراً ومحافظاً على مكانته ضمن موضة ربيع 2021؛ نظراً للعملية والراحة التي يوفرها للمرأة التي ترتديه.

عمد الكثير من دور الأزياء العالمية إلى تقديم العديد من تصميمات الجمبسوت ضمن عروضها لربيع 2021 خلال أسابيع الموضة العالمية، تراوحت بين «الكاجوال» المثالية لأوقات النهار وتلك التي تنضوي تحت قائمة تصميمات الهوت كوتور التي تُعتبر مميزة للإطلالات المسائية والسهرات.

اخترنا لكِ اليوم باقة من أروع تصميمات الجمبسوت التي رصدناها على منصات العروض؛ كي تأخذي منها أفكاراً لتنسيقها وتستوحي منها إطلالتك العصرية.

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أفكار تنسيق الجمبسوت من وحي منصات عروض ربيع 2021

أفكار تنسيق جمبسوت هوت كوتور ربيع 2021

جمبسوت هوت كوتور أبيض من إيلي صعب Elie Saab



انتقي لسهرات ربيع 2021 أجمل التصميمات من الجمبسوت الهوت كوتور الفاخر التي رصدناها على منصات عروض الموسم خلال أسابيع الموضة العالمية.

اختاري الجمبسوت الأبيض من توقيع إيلي صعب «Elie Saab» باللون الأبيض بتصميمه الراقي مع «البنطلون» الواسع والريش الذي يضفي عليه لمسة مفعمة بالأنوثة. نسقيه مع أقراط متدلية من الألماس وتسريحة شعر مرتفعة لإبراز جمال الكتفين.

ولعاشقات البليزر، اخترنا لَكُنَّ جمبسوت هوت كوتور باللون الأخضر من مجموعة إيلي صعب «Elie Saab». أيضاً تتميز بحزام عريض ومتدلٍّ يحدد الخصر بشكل رائع، مع بليزر فوق الكتفين لـ«لوك» رصين يجمع بين الفخامة والدقة.

اختاري مع هذه الإطلالة حذاءً بكعب وقلادة ناعمة من الذهب الأصفر. ولا تنسي حقيبة اليد باللون الذهبي الفاتح.

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أفكار تنسيق جمبسوت باللون الأسود ربيع 2021

جمبسوت باللون الأسود من ريم عكرا Reem Acra



تُعد الأزياء باللون الأسود من أكثر القطع كلاسيكيةً؛ إذ يمكن للمرأة تنسيقها لشتى المناسبات والأوقات. اختاري ارتداء الجمبسوت الأسود في موسم ربيع 2021 لإطلالة نهارية رسمية سواء للقاء عمل أو اجتماع، كما رصدناه لدى دار سان لوران «Saint Laurent». نسقيه مع حزام من الجلد الأسود لتحديد الخصر، وحذاء بكعب أنيق للارتقاء بالإطلالة وإبراز جمال رجلَي الجمبسوت؛ ولا تنسي النظارات الشمسية السوداء.

ولإطلالة مسائية بالجمبسوت الأسود، اختاري من ريم عكرا «Reem Acra» تصميماً ناعماً برجلين واسعتين ومن دون أكتاف، مع القليل من الشك على منطقة الخصر.

ضعي على كتفيك شالاً باللون الأسود أو الفضي، ولا تنسي ارتداء قلادة تشوكر «choker» باللون الفضي وتنسيق الإكسسوارات الفضية لإطلالة متناسقة.

أفكار تنسيق الجمبسوت الكاجوال ربيع 2021

جمبسوت كاجوال من سلفاتوري فيراغامو Salvatore Ferragamo



لإطلالة نهارية مريحة في ربيع 2021؛ اختاري الجمبسوت الكاجوال بلون اللافندر الذي يتميز بتصميمه المحتشم الرياضي ضمن عرض سلفاتوري فيراغامو «Salvatore Ferragamo»، ونسقيه مع حذاء بوتس «ankle boots» أبيض ونظارات عصرية لـ«لوك» مواكب لآخر صيحات الموضة.

ولعاشقات اللون الأسود، اختاري لإطلالة نهارية جمبسوت أسود بسحاب من الأمام من مجموعة بوتيغا فينيتا Bottega Veneta لربيع 2021. نسقيه مع حذاء سنيكرز أبيض وحقيبة كبيرة «tote bag»، مع قبعة «cap» لـ«لوك» كاجوال متكامل.

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