أزياء عملية من سارة دندراوي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - تميزت الإعلامية والصحافية السعودية، سارة دندراوي، بأزيائها الأنيقة والهادئة للعمل؛ إذ اعتمدت على الأزياء الكاجوال بالألوان الحيادية أو الناعمة لتُبرز بها أنوثتها، إلى جانب الإكسسوارات العصرية وتسريحات الشعر البسيطة والمتوافقة مع إطلالتها، ومن وحي حسابها على إنستغرام، الذي يتابعها فيه أكثر من ٣٨٠ ألف شخص، رصدنا لكُنَّ بعض الأفكار؛ لتتألقن على غرارها في العمل.

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تنسيقات البنطال الواسع في العمل

تنسيقات البنطال الواسع



البنطال الواسع من الصيحات التي تعطي إطلالتك لمسة عصرية ولافتة في الوقت ذاته، كما أنها مريحة ومناسبة لساعات العمل الطويلة، لذا تأنقت سارة دندراوي ببنطال أبيض واسع مع قميص زهري مزين بطيات قماشية ناعمة في منطقة الصدر، وزينت مظهرها بعدة خواتم عصرية مع تسريحة الشعر الويفي المنسدل على الكتفين، وفي إطلالة أخرى نسقت بنطالاً الجلد الأسود الواسع مع بلوزة بيضاء ومعطف زيتي مزين بسحابات عصرية مع حذاء بني مطبع، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج على أحد الكتفين، واختارت في الإطلالة الثالثة بنطالاً أسود واسعاً مع بلوزة حمراء مصممة بأكمام عصرية ومزينة بفصوص سوداء في الرقبة، ولجأت للخواتم العصرية متفاوتة الأحجام لتضفي عليها إطلالة مميزة، كما تزينت ببنطال واسع بدرجة باهتة من الأسود مع قميص أزرق مزين بسكارف مطبع للمسة عملية بأسلوب عصري.

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خيارات عصرية بمعطف البليزر

خيارات عصرية بمعطف البليزر



على الرغم من كون البليزر قطعة كلاسيكية قديمة، فإنه من القطع المفضلة لمختلف النساء، حيث يضفي مظهراً عملياً أنيقاً لإطلالتك، وقد اعتمدت سارة دندراوي عليه في عدة إطلالات؛ حيث ظهرت ببليزر وبلوزة يكسوهما اللون الأسود مع بنطال الجينز الداكن لخيار ناعم وحيادي إلى جانب الكعب الأحمر، وأطلت في الخيار الثاني ببليزر مصمم بكاروهات الأزرق والأبيض والأسود مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وارتدَتْ في الإطلالة الثالثة بلوزة وبنطالاً باللون الأحمر مع بليزر كحلي للمسة عصرية، واعتمدت لهذه الإطلالة حذاءً بكعب مصمم باللونين الأحمر والأبيض، وفي إطلالة كلاسيكية تألقت سارة دندراوي ببنطال وبلوزة باللون الأسود مع معطف البليزر الأحمر، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بالذهبي.

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إطلالات بألوان حيادية للعمل من سارة دندراوي

إطلالات بألوان حيادية للعمل من سارة دندراوي



لأن الألوان الحيادية تُعَدُّ من أكثر الألوان المناسبة للأزياء العملية فقد اعتمدتها سارة دندراوي بعدة طرق؛ حيث نسقت فستاناً ناعماً باللون البني الفاتح مع بليزر بني مزين بحزام للخصر مع أقراط عصرية، واختارت في إطلالة أخرى تنورة سوداء مع قميص أبيض مطبع بالأسود وبوت طويل أسود، وزينت مظهرها بإكسسوارات ذهبية لليدين، فيما أطلت بمعطف قصير من الجينز مع إطلالة يكسوها اللون الأبيض، وأكملتها بحذاء بني بكعب ناعم.

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