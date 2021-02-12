موديلات حجاب صيفية لـ ٢٠٢١

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - مع ارتفاع درجات الحرارة أثناء فصل الصيف تحتاج الفتيات المحجبات إلى مجموعة منتقاة من الأقمشة الطبيعية للحجاب؛ حتى تكون متماشية مع الطقس الحار، ولأن هناك عدة موديلات تحتار بينها الفتيات فقد رصدنا لكُنَّ أبرز الموديلات في ٢٠٢١؛ حيث تؤثر لفات الحجاب كثيراً على أناقة المرأة المحجبة.



موديلات الحجاب القطني ذات الألوان الحيادية

موديلات الحجاب القطني من مدونة الموضة الكويتية دلال الدوب



يُعد الحجاب ذو الملمس القطني الناعم من أكثر القطع اختياراً في الصيف، ويتوفر بعدة ألوان لتضفي عليكِ مظهراً عملياً، ويُعتبر خفيفاً على الشعر ولا يسبّب الضرر له، كما أن للقطن القدرة على امتصاص التعرق، وهذا ما يساعد على تجنّب تعرّق فروة الرأس والتسبب بالحساسية، بالإضافة إلى أن الطرح القطنية تُعَدّ مناسبة لمختلف الأوقات والمناسبات، وهي ملائمة للإطلالات الكاجوال اليومية والعملية، وتفضلها الكثيرات من السيدات الخليجيات.

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حجاب الحرير للمناسبات

حجاب الحرير للمناسبات من مدونة الموضة المصرية منة السني



يُعد الحرير من أفضل خامات الطرح، فهو من الأقمشة الناعمة والخفيفة على الشعر، ويمكن اعتماده في مناسبات مختلفة، سواء للمناسبات العملية أو الحفلات والأمسيات، ولكن من المهم ارتداء بطانة من القطن أسفله لتثبيته بشكل أفضل على الرأس، أو يُربط من الخلف ليناسب الفساتين المختلفة للسهرة.

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حجاب الستان بلفة التوربان

حجاب الساتان بلفة التوربان من مدونة الموضة الأردنية إسراء عثمان



تلجأ النساء المحجبات في سهراتهن ومناسباتهن المميزة لحجاب الساتان الذي يُضفي الكثير من الأنوثة والجمال على من ترتديه، ويمكن تزيين الحجاب بالنقوشات المختلفة لمظهر كاجوال، ومع الكثير من الأزياء يمكنكِ اختيارُ حجابك بلفة التوربان المطبع برسومات الألوان الحيوية لخيار مرح مناسب للشابات، وذلك بلَفِّ الحجاب على كامل الرأس وصنع عقدة أمامية، أو اختياره بلفات ناعمة لمظهر فاخر للحفلات الضخمة.

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حجاب الشيفون مع العباية أو الأزياء الكاجوال

حجاب الشيفون مع العباية من الاعلامية البحرينية خولة المراغي



الحجاب المصمم من الشيفون يُعتبر خياراً مناسباً للنساء المحجبات، حيث يمكن اختيارها للإطلالات الحيوية، وهذه الموديلات تُعَدُّ مناسبة للشعر وتمنحه الانتعاش، خصوصاً في فصل الصيف وحين تكون الحرارة مرتفعة، فهي تحميه من التعرّق وتمنع تضرّره، لذا يُنصح بارتدائها في أيام الحر مع العبايات المختلفة أو الأزياء الكاجوال المختلفة.

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