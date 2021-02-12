أفضل بشوت عصرية لأناقة محتشمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - اتجهت سيدات الخليج لاختيار عبايات البشت ذات التصميمات المريحة واللافتة في الوقت نفسه؛ فهي واحدة من موديلات العبايات المفضلة للنساء، واليوم نرصد لكُنَّ أفضل تصميمات البشوت العصرية من مدونات الموضة الخليجيات، فلا تترددن في اختيار تصميماتهن لمظهر عصري وأنيق.



خولة المراغي بعباية البشت

خولة المراغي بعباية البشت



لأن الإعلامية البحرينية، خولة المراغي، من الفتيات اللواتي لا يتخلين عن مظهرهن بالعباية في مختلف المشاوير، فقد شاهدناها بعدة أساليب منها؛ حيث أطلت بعباية البشت الأزرق التقليدية المزينة بتطريزات كحلية، وأكملتها بحجاب من الشيفون وحذاء وحقيبة بألوان حيادية، كما اختارت عباية البشت المصممة من المخمل الأسود مع التطريزات الذهبية والزرقاء والبنية في أطراف الأكمام وفي المنتصف لأناقة عصرية.

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البشت العصري من خولة المراغي



أضوى الدخيل بعباية البشت العصرية

أضوى الدخيل بعباية البشت العصرية



في إطلالة عصرية ناعمة شاهدنا رائدة الأعمال والمؤثرة السعودية، أضوى الدخيل، بعباية البشت الأسود المطرزة في المنتصف وفي أطراف الأكمام بنقوش بنية وبيضاء تراثية ممتدة بأسلوب طولي يمنحها لمسة أنيقة، وأكملت الإطلالة بإكسسوارات سوداء ناعمة لليد.

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سارة الودعاني بعباية البشت الأنثوية

سارة الودعاني بعباية البشت الانثوية



نشرت خبيرة التجميل السعودية، سارة الودعاني، أثناء فترة حملها إطلالة أنيقة لها بعباية البشت السماوي المصمم بقماش بليسيه متجعد ومطرزة بالأبيض والمعيَّنات الخضراء في منتصف الجزء العلوي، وأكملت مظهرها بحجاب سماوي مطرز بالأبيض وحقيبة سوداء ضخمة.

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البلوجر حصة بعبايات البشت الخليجي

حصة بالبشت الشتوي



لجأت البلوجر السعودية، حصة، لعباية البشت الخليجي في أكثر من إطلالة؛ حيث ظهرت بالبشت البني المصمم بطبعات بيضاء من الخيوط الناعمة ومطرز بنقوش بتدرجات اللون البني في الجزء العلوي مع الخيوط البيضاء الناعمة، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض مطرز بالبني بأسلوب أنيق وناعم، وفي إطلالة أخرى ارتدت عباية البشت الشتوية باللون الأزرق المزين بنقوش بنية وحمراء تقليدية؛ لتعبِّر عن ثقافة الدول الخليجية بأسلوب مميز ولافت.

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البلوجر حصة بالبشت الخليجي



سامية مراد بالبشت التقليدي

سامية مراد بالبشت التقليدي



تأنقت الإعلامية العمانية سامية مراد بعباية البشت التقليدية بأسلوب أنيق وناعم؛ حيث صممت باللون الأسود الفاخر ذي التطريزات الذهبية في المنتصف وفي أطراف الأكمام، ليمنحها مظهراً محتشمًا ذا أناقة تراثية مناسبة لكل النساء بمختلف أعمارهن.

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