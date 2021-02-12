البليزر المخمل للرجل اختيار أنيق وجريء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - يُعتبر المخمل من أكثر الأقمشة فخامة، وهو معروف بملمسه الناعم والطري وبمظهره اللامع. إلا أن ما لا يعرفه كثيرون هو أن هذا القماش لا يصنع من نوع واحد من الألياف مثل أقمشة أخرى، بل يمكن تصنيعه من ألياف طبيعية كالحرير والصوف والقطن، أو من ألياف صناعية كالحرير الصناعي والبوليستر، أو من مزيج من الاثنين. ذلك لأن الحرير المخمل المصنوع بالكامل من الحرير نادرُ ومكلف جداً.



تاريخ المخمل

المخمل من Rochas



كان المخمل النسيج المفضّل بالنسبة إلى نبلاء أوروبا خلال عصر النهضة، إلا أن تاريخه يعود إلى ثقافات قديمة في الصين والعراق ومصر، حيث كان الملوك وحدهم يستطيعون شراء هذه الأقمشة الفاخرة. وعندما بدأت التجارة بين آسيا وأوروبا، دخل المخمل إلى إيطاليا وبدأ تصنيعه على شكل ستائر ووسائد وأثاث منزل.

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أنواع المخمل

salvatore ferragamo



المخمل أنواع متعدّدة، نتعرّف على أبرزها:

المخمل المكسّر Crushed Velvet وهو خامة خشنة تأتي نتيجة لف القماش أثناء البلل أو بالضغط على الوبر في اتجاهات مختلفة.

المخمل الصوفي Wool Velvet ويأتي بملمس أسمك من المخمل العادي وبوزن ثقيل وهو غالباً ما يُستخدم في صناعة الإكسسوارات.

المخمل القطني Cotton Velvet، ملمسه ناعم ووزنه خفيف، يشبه المخمل الحريري ولكنه أقل جودة منه.

المخمل المطاطي Stretch Velvet الذي يدخل في تركيبته قماش الليكرا ما يجعله أكثر طراوة وليونة.

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المخمل في موضة الرجال

Etro



على الرغم من ملمسه الناعم، استطاع المخمل أن يدخل في صناعة الأزياء الرجالية حيث تهافتت الدور العالمية لاستخدامه في مجموعات ملابس الرجل وتحديداً لموسم خريف وشتاء 2020-2021، حيث رأينا المخمل بمختلف أنواعه يزيّن البدلات والسترات والمعاطف..

وقد لفتتنا في عروض هذا الموسم تصاميم سترات البليزر المصنوعة من مختلف أنواع المخمل والتي جاءت بلوحة ألوان غنيّة، بعضها كلاسيكي حافظ على فخامة هذا القماش ورصانته، فيما كانت درجات أخرى أكثر صخباً وإشراقاً تتحدّى الأجواء الباردة التي توسم هذين الفصلين.

ومن أحدث مجموعات سترات البليزر التي قدّمتها الدور العالمية لخريف وشتاء 2020-2021، اخترنا لك بعض التصاميم التي ستناسب إطلالاتك في العمل والسهرات ومشاوير الصباح أيضاً!

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