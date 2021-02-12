كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - يعد المناكير البنفسجي أحد أفضل الخيارات لتزيين الأظافر، نظراً الى توافره بدرجات عدة تتناغم مع ألوان البشرة كافة، كما أنه يناسب محبات الألوان الفاتحة والداكنة على حد سواء. فسواء كنت تبحثين عن موديلات طلاء أظافر ناعمة وفاتحة أو بألوان عميقة وغنية، نرصد لك في هذا المقال، مجموعة موديلات مناكير باللون البنفسجي، أبرز صيحات الأظافر، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مناكير بنفسجي بتدرجاته المختلفة

مناكير بتدرجات البنفسجي (الصورة من انستغرام)



ما يميز المناكير البنفسجي أنه بإمكانك اعتماده وفق لون بشرتك، فإذا كنت من صاحبات البشرة الفاتحة اعتمديه بدرجاته الغنية والداكنة. أما إذا كنت من صاحبات البشرة الداكنة، فننصحك باستخدام درجات البنفسجي الفاتحة، فهي تضيء بشرتك وتمنح أظافرك مظهراً جذاباً. فمثلاً، بإمكانك اعتماد المناكير البنفسجي بلون يناسبك على جميع أظافرك، مهما كان طولها، كما يمكنك اعتماد درجات عدة من البنفسجي في الوقت نفسه. إضافة الى ذلك، يمكنك اعتماد المناكير البنفسجي الغليتر بألوانه المختلفة، فهو يضيف الفخامة والجمال الى أظافرك.

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موديلات مناكير باللون البنفسجي

موديلات مناكير باللون البنفسجي (الصورة من انستغرام)



عند اعتمادك المناكير البنفسجي، بإمكانك أن تدمجيه مع ألوان عدة، فاتحة أو داكنة، وفقاً لشخصيتك وذوقك، فمثلاً استخدمي المناكير البنفسجي الفاتح مع الأبيض، أو البنفسجي والرمادي. كما بإمكانك اعتماد المناكير البنفسجي الى جانب نقشة السلحفاة باللون البني الداكن والبيج... ومن بين موديلات المناكير المميزة، تلك التي تمزج بين المناكير البنفسجي الفاتح والمناكير الذهبي اللامع، فهي تلائم جميع ألوان البشرة وتضفي على أظافرك لمسة في غاية الجمال.

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رسومات أظافر ترتكز على البنفسجي

أحد موديلات المناكير البنفسجي (الصورة من انستغرام)



هناك الكثير من موديلات الأظافر العصرية والمميزة، التي ترتكز على اللون البنفسجي الى جانب ألوان مناكير أخرى. بإمكانك على سبيل المثال، اعتماد المناكير باللونين البنفسجي الداكن والزهري الفاتح بأسلوب الويفي، على أن تقومي ببرد أظافرك بشكل دائري لإضفاء مظهر ناعم وجذاب عليها. إضافة الى ذلك، بإمكانك اعتماد المناكير البنفسجي الفاتح المائل الى الرمادي كقاعدة أساسية لأظافرك، ومن ثم تقومين باستخدام المناكير الذهبي الغليتر بشكل دائري على حواف الظفر، الى جانب خط نصف دائري عند مقدمة الأظافر.

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