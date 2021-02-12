4 أقنعة مرطبة لصاحبات الشعر الجاف

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 04:45 مساءً - إذا كنت من صاحبات الشعر الجاف فبالتأكيد قد يؤدي جفاف شعرك إلى ضعفه وتقصفه المستمر لاسيما مع هذا الموسم التي قد تزيد من تكسره وتساقطه بفعل الحرارة الشديدة.

ولأن من الضروري أن تمتع المرأة العربية بجمالها بشكل كامل، نقدم لك أربعة أقنعة شديدة التغذية والترطيب حتى تودعي جفاف شعرك وتتألقي به دون خوف أو قلق.

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1. قناع البيض

قناع البيض



امزجي (صفار بيضة + ملعقة صغيره من المايونيز+ ملعقه من العسل+ القليل من زيت الزيتون) ضعي هذا المزيج على شعرك وفروة رأسك باستخدام مشط لتوزيع المزيج على كافة خصلات شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقةً، ثم اغسلي شعرك بالماء الدافئ مرةً ثم البارد مرةً أخرى. *لا تتميز هذه الوصفة بتغذيتها للشعر فحسب بل يمكنها أن تكون بديلًا للشامبو والبلسم كذلك. ليتألق شعرك بمواد طبيعية بعيدة عن أيٍّ من المنتجات الكيميائية الضارة.

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2. قناع الافوكادو

قناع الافوكادو



اهرسي ثمرة أفوكادو + ثمرة موز في وعاء، ثم ضعي هذا الخليط على شعرك واتركيه لمدة ساعة، ثم اشطفي شعرك جيدًا؛ فهذا الخليط يساعد على تليين وسلاسة شعرك كما يمكنك استبدال الموز بصفار البيض، ولا تنسي تناول الكثير من الافوكادو فهو عنصر رائع للحفاظ على شعرك وتغذيته من الداخل.

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3. قناع التفاح

قناع التفاح



اهرسي ثمرة من التفاح المسلوق جيدًا حتى تكون على هيئة عجينة سميكة، ثم ضعيها على شعرك واتركيه نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك بالشامبو والبلسم الخاصين بك؛ كما يمكنك استبدال التفاح بالموز المهروس أو مزجيهما معًا حسب الرغبة.

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4. خل التفاح

ترطيب الشعر



امزجي نصف كوب من خل التفاح + كوب من الماء الدافئ واشطفي بهما شعرك بعد غسله بالشامبو والبلسم الخاصين بك؛ فخل التفاح يساعد على التخلص من قشرة الرأس المسببة لضعف الشعر وتساقطه. ولكن لا تستخدميه إلا مرةً شهريًّا فالخل يضعف بصيلات الشعر .

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ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص