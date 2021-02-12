هندية تدفن نفسها على قيد الحياة إرضاء للآلهة: رأتها في الحلم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حلم عابر قلب حياة سيدة هندية رأسا على عقب، حيث قررت أن تدفن حية، في نفس المكان الذي شهد صلاتها أمام بيتها، تلك الواقعة كانت في ولاية أوتار براديش بالهند والتي تشهد معظم الوقائع الغريبة التي تحدث في الهند، وقالت الضحية إن ما قامت به كان إرضاء لـ اللورد شيفا «أحد آلهة الهندوس».

تبلغ السيدة الهندية من العمر 50 عاما، ودفنت في حفرة أمام منزلها، وفي حيت طاوعها الكثير من الجيران، كانت هناك قلة وقفت ضد تلك الرغبة، وحاولوا منعها إلا أنها صممت على أن تدفن في مكان صلاتها أمام البيت بمنطقة غات لمبور صحيفة "times now news-.

استجابت الشرطة لنداء الجيران وأتت في وقت لاحق في محاولة منها لإنقاذ السيدة، وجرى نقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل إذ توفيت السيدة في وفت لاحق، وهناك تم التعرف على السيدة التي تدعى جومتي ديفي، وكانت متزوجة من أحد طلبة اللورد شيفا هو رام ساجيفان.

وفي ذات السياق ذكرت صحيفة The Times of India أن السيدة حلمت باللورد شيفا وأرادت إرضاءه، فطلبت من أفراد اسرتها حفر حفرة عميقة بعمق 4 أقدام، وذلك أمام مدخل منزلها حيث كانت تؤدي في كثير من الأحيان صلوات الـ«بوجا».

وبمجرد أن دفعت حية، نثر الجيران عليها الزهور إلا أن آخرين رفضوا واستدعوا الشرطة التي جاءت بعد 4 ساعات وأخرجتها ولم تتمكن من النجاة في المستشفى.