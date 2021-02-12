رانيا يوسف تظهر بإطلالة جريئة.. ومتابعوها: «إيه العظمة ديه»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

شاركت الفنانة رانيا يوسف كعادتها صورا جديدة لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وأطلت فيها بشكل مختلف، وخلال دقائق قليلة تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ومتابعيها على «السوشيال ميديا».

لوك جديد لرانيا يوسف

ظهرت رانيا يوسف بلوك سيمي كاجوال، عكس جلسات تصويرها الأخيرة التي كانت فيها ترتدي فساتين وجامب سوت وملابس مكلفة، حيث اكتفت ببنطلون أسود ضيق، وعليه بوت كلاسيك له كعب عال وبوز مدبب، مع بلوزة من ألوان الأخضر والأصفر والأبيض، ووقفت ظهرها للحائط في جلسة التصوير، وكتبت في تعليقها عليها، «أفعل ما تستطيع بما تملك في مكانك».

تفاعل الجمهور مع رانيا يوسف

خلال دقائق قليلة تفاعل عدد كبير من جمهور رانيا يوسف معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت معظمها معجبة باللوك الجديد، وكان من بينها، «ما شاء الله زي القمر يا رانيا»، و«إيه الجمال والعظمة دي يا فنانة ما شاء الله عليكي»، و«خسيتي يا فنانة طمنينا عليكي»، وكان من بين التعليقات التي انتقدت البنطلون، «أيه ده لابسة فيزون»، و«مش لايق عليكي».

رانيا يوسف تحتفل بالأهلي

وكان آخر ظهور لرانيا يوسف هو رقصها بعد فوز النادي الأهلي، على نغمات الأغاني، وظهرت رانيا يوسف ممسكة بعلم النادي الأهلي، وشاركت مقاطع مصورة لها مع متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة ومن بينها «تويتر»، وظهرت وهي ترقص في حديقة ومتفاعلة مع الأغاني، وكتبت في تعليقها على «الفيديو»، «لما الاهلي بيلعب الدنيا بتحلو، مبرووك الأهلي».

عبر التعليقات تفاعل عدد كبير من جمهور رانيا يوسف معها، وكذلك عبر الإعجابات، وكان من بيت التعليقات على الفيديو، «الأهلي حديد»، و«ألف مبروك الفرحة، والفوز»، و«وشك حلو علينا يا فنانة»، و«ألف مليون مبروك حلاوتك يا فنانة».