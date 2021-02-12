مطلوب عريس.. مواصفات فتى أحلام الراقصة صوفينار: برنامج مسابقات لاختياره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«3 قلوب حمراء» من اللاعب صالح جمعة، إلى الراقصة الأرمينية صوفينار، تعليق ربما يراه البعض بسيطًا، لكنه أثار كثيرًا من الجدل، حول لاعب نادي سيراميكا كليوباترا.

وكانت الراقصة صوفينار، قد نشرت صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة تلقتها عبر «انستجرام» من لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، تعليقا على فيديو لها، وتسألت صافينار: «مين ده؟ hwa meen da».

ومن وقت لآخر، تشارك الراقصة صوفينار، متابعيها، بصورها أو الكشف عن أسرار جديدة من حياتها الشخصية، لعل من بينها هو مواصفات فتى الأحلام الذي تتمنى الارتباط به.

مطلوب عريس

خلال لقاء للراقصة صوفينار في برنامج «الترابيزة»، كشفت مواصفات فتى الأحلام الذي تود الارتباط، بعدما أوضحت أنها رفضت العديد من عروض الزواج التي وصلتها: «كلهم كانوا كبار في السن».

وأضافت صوفينار: «أحب الرجالة الصغيرين، والرجل الطويل قوي البنيان»، ووصفت الرجل المصري بالقول «دمه عسل وزيه مفيش»، كما كشفت نيتها حول عمل برنامج مسابقات، وتقوم من خلاله باختيار عريسها المقبل.

زواج صوفينار من أردني

كشفت الراقصة صوفينار، زواجها من قبل، بعدما تعارفت عليه في مدينة شرم الشيخ، وهو أردني الجنسية، لكنه يقيم في مصر، وعند التقدم لخطبتها لم يكن يعرف أنها راقصة.

وتزوجته صوفينار بالفعل، لكنها تحدثت عن عيوبه قائلة: «كان حنين قوي، وكنت صغيرة وأنانية ومزاجية، كنت أقوله إيه ده الحتة دي فيها تراب، كان يشيلني علشان رجلي ميجيش عليها تراب، كان بيطبخ حلو أوي وبيساعدني كتير».

أما العيب الذي وجدته في زوجها السابق، كان حبه للنساء: «العيب اللي كان فيه موجود في 99% من الرجالة، وهو إنه بيحب الستات.. لما كنت بمشي معاه الرجالة كلهم كانوا بيتفرجوا عليا، وهو بيتفرج على ستات تانية»، مشيرا إلى أنه كان يتسم بالغيرة الشديدة: «رجلي على رجلك يا روح مامي».