أحمد الفيشاوي لزوجته: متشتميش إحنا على الهوا.. والأخيرة: أنت سي السيد (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فرصة مناسبة لم تر ندى كامل أفضل منها في الحديث والتعبير عن حبها عن زوجها أحمد الفيشاوي، أمام الملاء وعلى الهواء، فرصة سانحة على طبق من دهب أثبتت فيها أن أحمد الفيشاوي فتى أحلامها.

تحدثت ندا الكامل، زوجة الفنان أحمد الفيشاوي، للمرة الأولى عن أهل الفن، في مداخلة هاتفية، ببرنامج «أسرار النجوم»، مع الإعلامية إنجي علي، عبر إذاعة نجوم F.M»، كان أحمد الفيشاوي صاحب نصيب الأسد فيها.

وقالت زوجة الفنان، إن المداخلة تعد أول مشاركة لها، خاصة إنها تفضل التواجد بعيدا عن الأضواء، وعدم الحديث والمشاركة إعلاميًا.

وعلى الفور، وجه الفنان أحمد الفيشاوي تعليقا لزوجته مازحًا على الهواء: «متشتميش يا ندا إحنا على الهوا»

عمري ما شوفته مثير للجدل ومن أكبر معجبيه

وقالت ندا الكامل، إنها لم تر الفيشاوي مثيرًا للجدل في البداية، بل إنها كانت من أهم وأكبر المعجبين به، قائلة: «إني كنت أشوفه وأتصور معاه دي حاجة كبيرة، لأني من معجبينه، وأكبر المعجبين به من قبل الزواج».

وأكدت زوجة الفنان إن مهما اختلف عليه البعض، حول شخصيته وآرائه، لم يختلف أحد على فنه وموهبته.

أحمد سي السيد في البيت

وأكدت ندا الكامل، أن زوجها في المنزل «سي السيد»، قائلة «بحطله الملح في البانيو يحط رجله عشان يطلع الطاقة السلبية».

حياتنا حلوة

وعن توجيه الانتقادات لزوجها، قائلة: «بحس بالشفقة على الناس اللي بتنتقده، لأنهم مش فاهمين حاجة، وعاوزين 50 سنة عشان يبقوا زي أحمد»

واختتمت زوجة الفنان تصريحاتها، قائلة: «حياتنا حلوة جدًا وأنا عايشة أحلى أيام حياتي مع أحمد، ومش عاوزة حد يدخل بينا».

وكان آخر ظهور للثنائي، في النسخة الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تألق الفنان حينها، ببدلة سموكي سوداء أنيقة، مع حذاء رياضي، بينما تألقت نجا، ببليزر أبيض قصير، مع سترة برقبة أسفل البليزر بنفس اللون، وحقيبة باللون الذهبي، وحذاء أبيض، كما اعتمدت على الشعر الويفي الأسود الطويل.