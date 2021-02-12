«صوفينار» تحرج صالح جمعة.. أرسل لها «قلوب حمرا» أنبوكس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نشرت الراقصة صوفينار، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة وصلت لحسابها على «انستجرام» تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

وأرسل لاعب الأهلي 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وتسائلت صافينار «مين ده؟ hwa meen da»

وانتشرت التعليقات الساخرة من فعل لاعب النادي الأهلي حيث علق تذكر أحدهم «عمرو وردة» لاعب المنتخب الوطني وعلق «عمرو وردة عضك ياصالح ولا إيه»

صالح جمعة هو لاعب كرة قدم مصري يلعب صانع العاب مع منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا وهو شقيق اللاعب عبد الله جمعة لاعب نادي الزمالك.

يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في مصر، وقد انضم للأهلي في موسم 2015–2016 قادمًا من إنبي، بعد أن خاض تجربة احتراف قصيرة في صفوف نادي ناسيونال ماديرا البرتغالي.

ونال رقم القميص 22 خلفًا للاعب الأهلي محمد أبو تريكة، ولكنه لم يتأقلم مع النادي الاهلي بسبب كثرة مشاكله وسهراته حيث كان دوما ما يتأخر عن اللعب وحضور التدريبات مما ادي الى قيام نادي الاهلى ببيعه لنادي سيراميكا.

كما احدث اللاعب عدد من المشاكل حيث قيل انه تزوج اكثر من مرة منهم مرة سرية، وتسبب فى حادث سير منذ عدة اشهر وكانت معه سيدة عرفت بعد ذلك انها زوجته