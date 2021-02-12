علاقة صالح جمعة بزوجته «حبه فوق وحبه تحت»: شائعة زواج عرفي وضرب وتصالح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من وقت لآخر، اعتاد صالح جمعة، لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، إثارة الجدل خاصة حول علاقته بالنساء، آخرها ما حدث بالأمس، حين نشرت الراقصة صوفينار، رسالة تلقتها من لاعب الأهلي السابق، عبر حسابها على تطبيق «انستجرام».

ونشرت الراقصة صوفينار، عبر حسابها على «فيسبوك»، رسالة وصلتها على «انستجرام» من حساب لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، تعليقًا على فيديو لها، إذ أرسل إليها 3 قلوب، بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم، وتحمل الكرة على يديها.

وعادة ما يثير اللاعب صالح جمعة الجدل، حول علاقته بالنساء، بما فيهن زوجته بسنت عبدالحميد، إذ شهدت علاقتهما الكثير من المحطات المتضاربة ما بين شائعة الزواج العرفي، مرورًا بالخلافات والمشاجرات التي شهدت الضرب، ثم إعلان التصالح.

زواج عرفي أم رسمي؟

تزوج صالح جمعة وبسنت عبد الحميد، في العام 2017، وتحديدًا في شهر مايو، وترددت أنباء كثيرة، عن سرية زواجهما، لكن الزوجة تصدت لكل ذلك بالنفي، مؤكدة في أحاديث تليفزيونية أن زواجهما كان بشكل رسمي، وأن حفل عقد القران، كان مقتصرًا على الحضور العائلي فقط.

ساندته بعد طلاقهما

قبل فترة، تصدر صالح جمعة، أخبار الحوادث، بسبب ضلوعه في حادث سير بسيارته في أحد شوارع منطقة الزمالك، لتعود «بسنت» لإثارة الجدل من جديد، بمساندة طليقها في أزمته، وحضورها تحقيقات النيابة معه.

رجعوا ولا لأ؟

في شهر نوفمبر الماضي، أصيب صالح جمعة، بفيروس كورونا المستجد، ليتردد اسم «بسنت» من جديد في أزمة اللاعب المرضية، حين طالبت متابعيها عبر حسابها على «إنستجرام» بالدعاء له، وتلقت العديد من الأسئلة حول ما إذ كانوا عادوا مرة أخرى لبعضهما، من عدمه.

وعلقت «بسنت» على ذلك، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام»: «أظن ده مش وقته أنكوا تدخلوا وتكلمونى وتسألونى هو أنتى وجوزك رجعتوا لبعض، أيوة رجعنا لبعض من بدرى، وهو طلع بنفسه فى مكالمة مع كابتن شوبير وقت الحادثة، وقال كده».

ضرب انتهى بالتصالح

في عام 2018، حررت بسنت عبد الحميد، زوجة صالح جمعة، لاعب الأهلي سابقًا، محضرا حمل رقم 5045 لسنة 2018، اتهمت فيه زوجها بالتشاجر معها وضربها، وعرض المحضر على النيابة العامة، التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنح المختصة.

وأصدرت بعد ذلك محكمة جنح حكمها غيابيًا بحبس اللاعب شهرا، وألزمته بدفع كفالة 500 جنيه، واستأنف «صالح» على حكم حبسه، الذي تم قبوله من محكمة جنح القاهرة الجديدة، وانتهت الدعوى بالتصالح بينهما.