أول تعليق لـ حلا شيحة بعد عقد قرانها.. «جمعة مباركة وآية قرآنية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عادت الفنانة حلا شيحة، إلى التفاعل مع متابعي حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لأول مرة منذ زواجها من الداعية معز مسعود قبل أيام قليلة، إذ شاركتهم عبر خاصية القصص المصورة «استوري»، بصورة لآية قرآنية.

تضمنت الصورة عبارة «جمعة مباركة»، مصحوبة بآية عن الزواج من سورة الروم: «ومِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ».

زواج معز مسعود وحلا شيحة

احتفلت الفنانة حلا شيحة، مؤخرًا، بعد قرانها على الداعية الإسلامية، داخل إحدى الفنادق الكبرى المطلة على النيل بالقاهرة، حيث اقتصر الحفل على أفراد أسرتي العروسين فقط.

وتألقت حلا، خلال عقد القران بفستان أبيض فضفاض، من الستان، ذو أكمام طويلة من الجوبير، وارتداء الحجاب في بعض الصور، مع وضعها للمكياج البسيط والهادئ.

شقيقات حلا شيحة يحتفلن بزفافها

احتفلت شقيقات الفنانة حلا شيحة بالمناسبة السعيدة عبر حساباتهم الرسمية بتطبيق «انستجرام»، إذ نشرت رشا شيحة، صورة من داخل الفندق، قبيل عقد القران، معلقة عليها بكلمة «مبروك»، وأشارت إلى اسمي الداعية معز مسعود وشقيقتها حلا شيحة.

ونشرت الفنانة هنا شيحة، مجموعة من صور عقد القران، وعلقت عليها قائلة: «تم عقد قران حبيبتي وأختي ونصفي الآخر، حلا الجميلة قلبا وقالبا على الذي اختاره قلبها وأيده عقلها، يا رب بارك لها وبارك عليها واجمع بينهما في الخير».

وتابعت: «بحبك أوي يا حلولا النهاردة من أسعد أيام حياتي لأني شايفاكي مبسوطة، يا رب دايما مبسوطة بدعيلكم ربنا يحفظكم ويبعد عنكم العين ويراضيكم ويرضى عليكم».