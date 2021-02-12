تعليقات ساخرة بعد رسالة صالح جمعة لـ صوفينار: «هتبقى زي شحاتة أبو كف»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

جدل كبير أثاره صالح جمعة لاعب نادي سيراميكا كليوباترا حاليًا، والأهلي سابقا، حيث أرسل فيديو للراقصة صوفيناز عبر الرسائل المباشرة على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، لها وهي ترقص ثم أعقب ذلك بقلوب حمراء.

صوفينار تفضح صالح جمعة

قررت الراقصة صوفينار أن تفضح صالح جمعة، فأخذت صورة وفيديو من الشاشة، وشاركتها مع متابعيها عبر «إنستجرام»، متسائلة عن هوية راسل تلك القلوب والفيديوهات، كما سألت عن معنى ما أرسله لها.

تلك الصور أثارت ضجة واسعة خاصة وأن صالح جمعة كثيرا ما يثير الجدل حول علاقته بالنساء، فانتشرت الصور على نطاق واسع.

تعليقات ساخرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي

بمجرد انتشار أنباء محاولة تواصل صالح جمعة مع الراقصة صوفينار، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات الساخرة من تلك المحاولة، وكانت من بين التعليقات ما شبه علاقة الثنائي بشحاتة أبو كف في الفيلم الشهير والراقصة هياتم.

حيث جاء من بين التعليقات، «فكرني بفيلم شحاتة أبو كف، اوعى تقرب عليها حتخليك زي شحاتة أبو كف هتبقى ولا صالح جمعة ولا صالح أيام الأسبوع كلها»، وقال آخر، «قريب صالح جمعة هيحتاج حقن»، و«أنت لو قربت نحيتها هتخليك صالح سبت»، و«لا دا صفحة صالح بس عمرو وردة هو اللي كان ماسك الفون».

من هو صالح جمعة؟

ومن الجدير بالذكر أن صالح جمعة هو لاعب كرة قدم وصانع ألعاب مع منتخب مصر ونادي سيراميكا كليوباترا وهو شقيق اللاعب عبدالله جمعة لاعب نادي الزمالك.

يعتبر أحد أبرز المواهب الواعدة في مصر، وقد انضم للأهلي في موسم 2015–2016 قادمًا من إنبي، ونال رقم القميص 22 خلفًا للاعب الأهلي محمد أبو تريكة، ولكنه لم يتأقلم مع النادي الأهلي بسبب كثرة مشاكله وسهراته حيث كان دوما ما يتأخر عن اللعب وحضور التدريبات مما أدى إلى قيام نادي الأهلي ببيعه لنادي سيراميكا.