الامارات | ألمانيا...مشردة تضع مولودها في درجة حرارة 15 تحت الصفر

شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا...مشردة تضع مولودها في درجة حرارة 15 تحت الصفر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت امرأة مُشردة في مدينة نورنبرج بجنوب ألمانيا مولودها في الهواء الطلق في درجة حرارة تبلغ سالب 15 درجة مئوية.

وأعلنت الشرطة اليوم أنه تم العثور على المرأة البالغة من العمر 20عاما وشريك حياتها وطفلهما حديث الولادة وهما يحاولان تدفئة أنفسهم داخل حقيبة نوم فوق شبكة تهوية بالقرب من محطة مترو أنفاق في الساعة 5 صباحا .

وتم نقل المرأة والطفل إلى المستشفى عبر سيارة إسعاف.

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