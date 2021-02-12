نصائح مهمة قبل شراء "شيالة الأطفال".. لا تستخدميها قبل هذا السن لطفلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

إذا كنتِ تخوضين تجربة الأمومة للمرة الأولى، حينها تراودك العديد من التساؤلات حول كل صغيرة وكبيرة تخص طفلك ورعايته، من أبرز التساؤلات هي الطريقة الصحيحة لحمل طفلك خارج المنزل.

ولعل أسهل هذه الطرق هو استخدام "شيالة الأطفال" لما توفره من سهولة لحمل الطفل وحمل أغراضه، ولكن كيفية اختيار الشيالة هو الأهم.

السن المناسب:

أغلب الماركات لشيالات الأطفال يوضحون إمكانية استخدامها منذ الشهر الأول للرضيع، ولكن توصي الدكتورة نهى أبو الوفا استشاري طب الأطفال بقصر العيني في تصريحها لـ"الخليج 365"، بأن السن المناسب هو ست أشهر، حتى يتمكن الطفل من سند رأسه بمفرده ويكون ظهره مستقيما وعموده الفقري دون انحناء، وذلك لأن عظام الأطفال حديثي الولادة ما زالت لينة، وبالتالي فإن أي وضعية خاطئة لطفلك داخل "الشيالة"، تؤثر على تكوين ونمو عظامه بشكل سليم.

نصائح عند استخدام شيالة الأطفال:

- التأكد من استقامة عموده الفقري وعظام رقبته.

- أن تكون الشيالة مناسبة لوزن الطفل حتى لا تقيده في الحركة.

- التأكد من خامتها ومتانتها حتى لا يسقط الطفل منها.

- غسل وتعقيم الشيالة بشكل دوري وذلك لأنها تلامس وجهه وجلد طفلك.

- الابتعاد عن الشيالات المصممة بدون أربطة لراحة الرقبة والضهر.

- التأكد من أن الطفل يستطيع التنفس بشكل سليم حتى لا تسبب له الشيالة الاختناق.

شيالة الأطفال القماش:

يشتهر بها دول جنوب إفريقيا وأندونيسيا، ولكنها تعتبر أكثر الأنواع أماناً وحماية للطفل ومحافظة على عظام رقبته وظهره، كما أنها تقي الأم من آلام الرقبة والظهر نتيجة وزن الطفل.

يمكن استخدامها من عمر يوم وحتى ثلاث سنوات، وتتميز بسهولة حملها وطيها.

سعرها في المتناول ويتراوح من 100 لـ 150 جنيه، وبذلك فهي اقتصادية بشكل كبير، حيث تصل الشيالات الماركة لـ 1000 جنيه وتبدأ من 500 جنيه.