لها أضرار.. ماذا يحدث لجسمك عند الإفراط في تناول السبانخ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر السبانخ من الخضروات الصحية المهمة، نظرا لاحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لجسم الإنسان، ولكن بالرغم من فوائدها المتعددة إلا أن الإفراط في تناولها يتسبب في العديد من المخاطر الصحية، وفقا لما جاء في موقعي "stylecraze"، و"thehealthsite".



- الإصابة بحصوات الكلى:

تحتوي السبانخ على أكسالات، وهي مركبات يمكن أن تشكل حصوات في الكلى إذا تم تناولها بكميات كبيرة، وتسمي حصوات أكسالات الكالسيوم.

- الإصابة بالسكتة الدماغية:

ويسبب احتوائها على نسبة عالية من فيتامين ك، وهو معدن يقلل من فعالية مخففات الدم، التي تساعد على منع الإصابة بالسكتة الدماغية، لذا يجب عدم الإكثار من تناولها، تجنبا للإصابة بالسكتة الدماغية.

- تعيق من امتصاص المعادن:

تشير بعض الأبحاث بأن تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات مثل السبانخ، يمكن أن تمنع من امتصاص المعادن كالكسيوم، لذا يؤدي تناولها بكميات كبيرةإلى ضعف امتصاص الكالسيوم في الجسم، فضلا أنها تضر بوظيفة الغدة الدرقية، وذلك لاحتوائها على مركبات معينة تسمى goitrogens.



- الإصابة بالنقرس:

نظرا لأنها تحتوي على البيورينات التي تتحول إلى حمض اليوريك، وهي مركبات كيميائية تؤدي إلى تراكم رواسب حمض اليوريك البلورية في المفاصل التي تسبب أعراض النقرس المزعجة.

- انتفاخ البطن:

بالرغم من أن السبانخ مصدر جيد للألياف وتساعد على الهضم، إلا أنها تستغرق وقتًا ليتم امتصاصها وهضمها في الجسم، وبالتالي يمكن أن تتسبب أيضا في الإصابة بالإمساك، وغازات البطن، الإسهال، وآلام في المعدة.

- التفاعل مع بعض الأدوية:

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من فيتامين K، الذي قد يتفاعل مع بعض الأدوية، لذا لايفضل تناول الوارفارين المضاد لسيولة الدم مع السبانخ، لأن فيتامين K يساعد بدوره على تجلط الدم، مما قد يقلل من فعالية الوارفارين في السيطرة على السيولة.