مرتبط بكوفيد-19.. كل ما تريد معرفته عن ضباب الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

عندما يتعلق الأمر برفاهيتنا بشكل عام، تلعب صحة دماغنا دورًا مهمًا في تحديد ذلك، غالبًا ما نتجاهل الصحة العقلية والاكتئاب والقلق، ولكن هذه الحالات يمكن أن تشكل في كثير من الأحيان مخاطر كبيرة على نظامنا العصبي ويمكن أن تحرمنا من التركيز الذهني والوضوح وقوة الدماغ الكافية، ومع ذلك، فإن الارتباك العقلي أو ضباب الدماغ، كما يطلق عليه، هو حالة مزعجة مرتبطة بأدمغتنا والتي تميل إلى التأثير على صحتنا الجسدية والعاطفية.

ما هو ضباب الدماغ؟

وفقا لموقع "timesofindia"، ضباب الدماغ هو حالة طبية خطيرة يمكن أن تعطل الأداء السليم لجهازنا العصبي المركزي، يمكن أن يقطع أو يسبب اضطرابًا لقدراتنا المعرفية، مما قد يؤدي إلى الإرهاق الذهني والارتباك.

بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يؤدي ضباب الدماغ غالبًا إلى نقص التركيز ومشاكل في الذاكرة والأفكار غير الواضحة، قد تواجه صعوبة في اتخاذ قرار بشأن أبسط الأشياء.

أسباب ضباب الدماغ

على عكس الأمراض الأخرى، عادة ما يكون ضباب الدماغ ناتجًا أو عرضًا لحالة طبية أساسية ويمكن أن تحدث لأسباب مختلفة.

فيما يلي بعض أسباب ضباب الدماغ.

- قلة النوم:

قلة النوم يمكن أن تؤدي في كثير من الأحيان إلى ضعف وظائف المخ، يمكن أن تضعف قواك المعرفية وتسلب قدرتك على التركيز، ومع ذلك، فإن النوم من 8 إلى 9 ساعات أمر بالغ الأهمية.

- التوتر والقلق:

يمكن أن يؤثر التوتر والقلق لفترة طويلة على صحتك العقلية وجهاز المناعة في جسمك، مما يجعلك ضعيفًا عقليًا وجسديًا، هذا يمكن أن يؤدي إلى الإرهاق العقلي والتسبب في ضباب الدماغ.

- نظام غذائي غير لائق:

تعتمد صحة دماغك كثيرًا على نظامك الغذائي، يحدد نوع الطعام الذي تتناوله الأداء السليم لدماغك، لذلك، إذا كان نظامك الغذائي يفتقر إلى العناصر الغذائية والفيتامينات المناسبة، فقد تصاب بضباب الدماغ كعرض من الأعراض، ومع ذلك، حاول دمج الأطعمة الغنية بفيتامين B-12 في نظامك الغذائي لأنه يدعم وظائف الدماغ الصحية.

- تغير في الهرمونات:

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من بعض الهرمونات إلى ضباب الدماغ وقد تؤثر على الذاكرة وتسبب ضعفًا إدراكيًا قصير المدى، وبالمثل، فإن انخفاض مستويات الهرمون لدى البعض قد يؤدي أيضًا إلى النسيان، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر انخفاض مستوى هرمون الاستروجين لدى النساء في سن اليأس على صحة الدماغ.

- الأدوية:

في كثير من الحالات، قد تسبب الأدوية آثارًا جانبية محتملة مثل ضباب الدماغ لدى الأشخاص، لذلك، من المهم أن تتحدث مع طبيبك عندما تلاحظ علامات التشوش الذهني.

- الحالات الصحية المصاحبة:

يمكن للحالات الصحية الموجودة مسبقًا أن تسبب أيضًا الإرهاق العقلي، من الالتهاب والتعب إلى التغيرات في مستوى الجلوكوز في الدم، يمكن أن تؤدي العديد من الحالات الطبية الأساسية إلى ضباب الدماغ، السكري وفقر الدم والاكتئاب وقصور الغدة الدرقية هي بعض الأمراض الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى ضباب الدماغ أيضًا.

كيف يمكن علاجها؟

بمجرد تحديد سبب إجهادك العقلي أو ضباب الدماغ، يمكنك معالجته وفقًا لذلك.

إذا كان ذلك بسبب حالة طبية موجودة مسبقًا، على سبيل المثال فقر الدم، يمكنك إضافة الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي أو اللجوء إلى مكملات الحديد التي قد تزيد من مستوى خلايا الدم الحمراء في جسمك بشكل مشابه، اعتمادًا على سبب ضباب الدماغ لديك، يجب أن تعامله مع النظام الغذائي الصحيح، والمكملات، والتمارين الرياضية، ويجب عليك اتخاذ خيارات نمط حياة إيجابية.

بصرف النظر عن ذلك، يمكن أن يساعدك النوم الكافي والأنشطة البدنية المنتظمة وإدارة الإجهاد المناسبة على علاج ضباب الدماغ بكفاءة.

ضباب الدماغ وارتباطه بـ COVID-19

مع التأثير المتزايد لـ COVID-19 على حياتنا وصحتنا، فقد يتسبب أيضًا في أضرار جسيمة للدماغ.

وفقًا لدراسة حديثة نُشرت في نموذج ما قبل الطباعة على medRxiv ، أبلغ حوالي 58 ٪ من مرضى COVID منذ فترة طويلة عن علامات ضباب في الدماغ أو ارتباك عقلي، مما يجعلها حالة مهمة في قائمة أعراض كورونا الطويلة الشائعة.

أبلغ العديد من الأشخاص الذين تعافوا من COVID-19 عن شعورهم بالارتباك، وفقدان الذاكرة على المدى القصير، وعدم القدرة على التركيز، أو الشعور بشكل مختلف عما كانوا عليه قبل الإصابة بالعدوى.

في حين أن الآثار الطويلة لفيروس كورونا الجديد قد تسببت في تدهور صحة الدماغ، فقد ألقى البعض باللوم أيضًا على الأدوية القوية المرتبطة بعلاجات COVID-19.

ومع ذلك، من المهم أن يبقى المرء على اتصال مع أطبائه ويستمر في اتخاذ خيارات نمط الحياة الصحية.