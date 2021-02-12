فيروس كورونا: علماء يكتشفون "أدلة" لدواء فعال بنسبة 96٪ لعلاج كوفيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بينما تتسارع وتيرة التطعيم، ظهر أمل جديد في مكافحة كوفيد وتثبيت الجداول الزمنية للتعافي في شكل دواء جديد ، والذي يدعي أنه فعال للغاية في استئصال فيروس SARS- COV-2 المعدي.

وأشارت النتائج الأولية لإحدى التجارب التي أجريت في مستشفيات تل أبيب، التي طورها علماء الطب الإسرائيليون، إلى أدلة مذهلة تشير إلى أن الدواء، المصنوع في الأصل لعلاج السرطان، كان قادرًا على مساعدة 29 من أصل 30 مريضًا من كوفيد على التعافي بشكل أسرع، وفقا لـ" timesofindia".

وفقًا للعلماء، في حين أن متوسط مرضى COVID-19 يتعافون في غضون 3 إلى 4 أسابيع، فإن عقار السرطان المعاد استخدامه يساعد المرضى في مجموعة العينة على الشفاء التام من الفيروس في غضون 4 أيام فقط، واحد فقط من المرضى استغرق وقتًا أطول للتعافي، وتم بحث العقار التجريبي قبل أقل من عام، وبعد ذلك تم دفعه للبحث والاختبار.

وقال البروفيسور آربر، أحد العلماء الرئيسيين المشاركين في البحث، إن اكتشاف مثل هذا الدواء الجديد يمكن أن يخفف العبء عن المجتمع الطبي، مع أو بدون زوال الوباء، مضيفا: "حتى لو قامت اللقاحات بعملها، وحتى إذا لم تكن هناك أي طفرات جديدة، بطريقة أو بأخرى، فإن فيروس كورونا سيبقى معنا، لهذا السبب قمنا بتطوير هذا الدواء الخاص: EXO-CD24، هذا غير مسبوق".

كيف يعمل الدواء ضد COVID-19؟

يدعي الباحثون أن العقار ، المسمى EXO-CD24، له فعالية هائلة تصل إلى 96٪، كما أثبتت الدراسات الأولية.

تم تطوير العلاج الجديد، الذي درسه الأطباء في مستشفى إيخيلوف في تل أبيب، في البداية كإستراتيجية علاجية للسرطان ولكن تم اختباره تجريبياً على مرضى كوفيد الذين تم نقلهم إلى المستشفى بسبب مضاعفات فيروس كورونا المتوسطة أو الخطيرة.

حتى الآن، لم يتم إنشاء علاج لفيروس كورونا على مستوى العالم. في حين أن معظم لقاحات COVID-19 يتم تصنيعها بشكل تجريبي، فإن الأدوية العلاجية المستخدمة في الوقت الحالي ، مثل Tocilizab و Favipiravir و Remdesivir قد تم إعادة توجيهها للاستخدام - ولديها مخاطر الآثار الجانبية.

أعطى العقار التجريبي، الذي أعيد استخدامه للعلاج، أملًا جديدًا للمجتمع الطبي في جميع أنحاء العالم، ما يجعل الدواء مثيرًا للاهتمام أيضًا هو تكلفته الاقتصادية وسهولة استخدامه، ووفقًا للعلماء الإسرائيليين المشاركين حاليًا في الدراسة، يجب إعطاء عقار EXO-CD24 لمدة 5 أيام على التوالي.

وقال العلماء أيضًا إن علاج فيروس كورونا الجديد قد يكون مفيدًا في استئصال جذور عاصفة السيتوكين، والتي تعد واحدة من المضاعفات الشائعة المرتبطة بشدة كوفيد وفي كثير من الحالات، الوفيات أيضًا.

وفقًا للدراسات، يستخدم الدواء "exosomes" ، الذي يعمل كناقل لنقل بروتين حيوي ، CD24 ، والذي يساعد على تنظيم وظائف المناعة في الرئتين.

من شأن الاستجابة المناعية العالية والوظائف الحيوية أن تساعد في التهرب من الفيروس.

لم يتم الترحيب بالنتائج الرائدة التي أثبتت جدواها في الدراسات السريرية باعتبارها إنجازًا طبيًا كبيرًا فحسب، بل تقدم العلماء أيضًا بطلب للحصول على منح لتوسيع التجارب.

ويعتمد العلماء الإسرائيليون الآن على المزيد من التجارب البشرية والأبحاث المكثفة لدراسة مدى نجاح الدواء، الذي تم تطويره في الأصل لمكافحة سرطان المبيض، في علاج مرضى COVID في المستشفيات، تم التخطيط لإجراء تجارب على مئات المرضى الآن، وستتم مقارنة النتائج بالدواء الوهمي وأدوية COVID-19 الأخرى المستخدمة حاليًا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها إجراء مثل هذا البحث الرائد في إسرائيل، نُسب إلى العلماء الإسرائيليين في وقت سابق الفضل في تطوير علاج فريد للسرطان، وهو الأول من نوعه أيضًا.