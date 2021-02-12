شيما الحاج بصحبة دينا الراقصة: حنونة وبعشقك يا جميلة الجميلات (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة شيما الحاج، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورا لها مع الراقصة الاستعراضية دينا، من كواليس تصوير مسلسلهما الجديد «سكن بنات».

وظهرت «شيما» وهي مرتدية فستان أشبه بفساتين الزفاف، معلقة على الصور: «الإنسانة والفنانة والحنونة والجدعة بس كده؟؟؟ لا وأكتر بكتير أنا بحبك بعشقك يا جميلة الجميلات»، أغلقت شيما الحاج، تعليقات متابعيها على الصور.

مسلسل سكن بنات

يذكر أنه يعرض حاليًا للفنانة شيما الحاج مسلسل «سكن البنات»، وتجسد من خلاله شخصية «ليلى»، فتاة لديها مصنع للملابس وتمر ببعض المحطات في حياتها تؤثر عليها.

ومسلسل «سكن البنات»، كان يحمل اسم مبدئي بعنوان «هي» حتى تم الاستقرار على الاسم الجديد، وهو من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي ويشارك فيه النجوم وفاء عامر آيتن عامر منذر رياحنه محمد نجاتي هاجر الشرنوبيي وحسني شتا أحمد جمال سعيد منه فضالي.

غيرت شيما الحاج اسمها إلى اسم شيماء يونس، وتظهر به في تتر المسلسل لأول مرة.

إصابة الراقصة دينا بكورونا

وأصيبت الفنانة دينا، قبل أيام قليلة، بفيروس كورونا المستجد، إذ كشفت عن إصابتها لـ«الوطن»، وأنها خضعت لفترة العزل المنزلي.

وقالت الراقصة دينا: «شعرت برعشة وارتفاع في درجة الحرارة قبل 3 أيام، حيث أجريت التحاليل الطبية اللازمة التي جاءت نتيجتها سلبية، فتعاطيت أدوية البرد العادية، إلا أن طبيبي المعالج طالبني بعمل تحليل دم، فجاءت النتيجة إصابتي بفيروس كورونا».

وتابعت الراقصة دينا: «أجريت أشعة مقطعية علي الصدر لتثبت إصابتي بالفيروس، ولكني لم أكتف بذلك، إذ قمت بعمل مسحة وجاءت النتيجة إيجابية».