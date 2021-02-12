آخرهن صالح جمعة وصوفينار.. حسناوات سببن أزمات للاعبي الكرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فتحت الراقصة صوفينار النار، على لاعب الأهلي السابق، صالح جمعة، بعدما استخدمت قوة «السوشيال ميديا» في كشف اللاعب، الذي غازلها بشكل غير مباشر.

أزمة صالح جمعة والراقصة صوفينار

ونشرت الراقصة، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، رسالة وصلت لحسابها على «انستجرام»، تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

وبحسب الرسالة، فإن اللاعب أرسل 3 قلوب لصوفينار، لتتساءل الأخيرة: «مين ده؟ hwa meen da».

وسرعان ما تصدر اللاعب والراقصة، محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية.

ربما صوفينار، ليست الأولى التي تقرر كشف لاعب كرة شهيرة، فالعديد من اللاعبين وقعوا في فخ التشهير برسائلهما الخاصة للحسناوات، على رأسهم لاعب المنتخب المصري، المحترف عمرو وردة، الذي حقق رقما قياسيا في هذا الأمر، فبين الحين والآخر تقرر إحدى الفتيات نشر رسائله لهن، والتي تعد تحت مُسمى التحرش.

حسناوات فضحن لاعبي الكرة

مصطفى محمد والتركية

واقعة لم يُثبت صحتها حتى الآن، حيث زعمت فتاة تركية، تدعى «ayse okay » بأن اللاعب مصطفى محمد، والمُعار حاليًا بالدوري التركي، أن اللاعب طلب منها رقم هاتفها خلال تحدثها معه، على تطبيق الانستجرام، ليحادثها عبر «الواتس»، وقامت بنشر تلك المحادثات عبر خاصية القصص المصورة على التطبيق.

وعلى الفور، أكدت إدارة نادي اللاعب الحالي، إن الأمر مُفبرك، وإنه سيتخذ كافة الإجراءات ضدها، ما دفعها لغلق حسابها.

فتاة جريئة مع أحمد الشيخ

كانت واقعة مثيرة، في بداية 2020، بطلتها فتاة حسناء، تُدعى «مريومة»، حيث قامت الفتاة بنشر صورة جريئة تجمعها بلاعب النادي الأهلي السابق، أحمد الشيخ، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وظهرت الفتاة بملابس جريئة، وهي تجلس بجانب اللاعب، داخل سيارة، حيث بدت بسترة مكشوفة، أظهرت «التاتو» الموجود على جسدها، مع مكياج صريح، وجوارب «شبكية»، مُعلقة: «مبروك الجواز»، وذلك عقب زواج اللاعب بيومين.

عمرو وردة ودائرة من الاتهامات

ربما اللاعب عمرو وردة حقق رقم قياسيًا بين اللاعبين، في الاتهامات ضده بالتحرش، بل ونشر الرسائل المصورة.

فكانت البداية، عقب المباراة الافتتاحية للمنتخب المصري لبطولة أمم أفريقيا السابقة، بعدما نشرت عارضة الأزياء المصرية «مريهان كلير» والتي تعيش في دبي، صور محادثات عمرو وردة لها، ومحاولته التعريف إليها مهددا، «انتي متعرفيش أنا مين».

مؤكدة إنها لا تعرفه شخصيا، بل هو يحاول التقرب إليها عبر إنستجرام، ما اعتبره كثيرون تحرشا بها.

لم يمر الكثير على واقعة عارضة الأزياء، لتندلع أكثر أكثر القضايا جدلا، بعد انتشار فيديو إباحي صورته إحدى الفتيات المكسيكيات بموبايل وبثته عبر الإنترنت، حيث تضمن المقطع محاولة عمرو وردة التقرب إليها والتعرف عليها بطريقة غير لائقة.

ليعود الأمر بعد أشهر طويلة، ويُتهم لاعبنا المحترف، بالتحرش بصحفية تدعى «ديمي ستاماتيليا» والتي تعمل كمراسلة لتغطية أخبار نادي أولمبياكوسن وفقًا لما ذكره حينها موقع «onsports.gr» .

واختتم اللاعب سلسلة اتهاماته بالتحرش، خلال الأسابيع الماضية، بعدما اتهمته فتاة تدعى فيدرا، يونانية الأصل، بالتحرش بها، والتي قررت مشاركة بعض من المحادثات التي جمعت بينهما عبر خاصية «استوري»، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مؤكدة إنه دعاها لغرفته في الفندق الذي يقيم به.