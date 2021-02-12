9 أخطاء نفعلها دون أن ندري عند تحضير فنجان القهوة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القهوة هي المشروبات التي تحظي بشعبية كبيرة، حيث يعتمد الكثير من الأشخاص يوميا على الفنجان الصباحي، للبقاء أكثر يقظة وتحسين التركيز، لذا يجب اتباع بعض النصائح المهمة عند تحضير فنجان القهوة، للحصول على مذاق شهي ونكهة مميزة، وفق ما أوضحه موقعا "mashed" و"atlascoffeeclub".

- استخدام كمية ماء غير كافية:

تعد من الأمور الخاطئة عند تحضير القهوة، لذا عليك التأكد من وضع كمية مناسبة من الماء، وذلك للاستمتاع بكوب من القهوة.

- بن منخفض الجودة:

يساعد شراء حبوب منخفضة الجودة في الحصول على قهوة ذات مذاق غير شهيا ونكهة سيئة، لذا احرص على شراء أنواع جيدة الجودة.

- درجة حرارة الماء:

عندما يتعلق الأمر بصنع فنجان قهوة ذا مذاق شهي، لا يجب عليك فقط التفكير في جودة الماء التي تستخدمها، ولكن أيضًا في درجة حرارة تلك الماء، فيفضل أن تكون باردة حتى لاتحترق القهوة.

- استخدام أنواع غير مناسبة من أكواب القهوة:

يميل البعض إلى استخدام الأكواب البلاستيكية في تناول القهوة، وهذا أمر غير صحيح لأنه يتسبب في تغيير نكهة القهوة، فضلا عن احتوائها على ثنائي الفينول الذي يمكن يتسرب إلى القهوة.

لذا من الأفضل استخدم كوب من الزجاج عالي الجودة أو السيراميك المصمم للمشروبات الساخنة.

- عدم تنظيف ماكينة صنع القهوة:

يجب عليك تنظيف ماكينة صنع القهوة بشكل منتظم، لأنها من أكثر الأشياء عرضة للبكتريا والأتربة، التي يمكن أن تتداخل عند إعداد القهوة.

- تخزين القهوة في الفريزر:

يجب دائمًا تخزين القهوة في مكان بارد وجاف، حيث يؤدي حفظها في الفريزر إلى فقدان نكهتها المميزة، وبالتالي تمنحك مذاقا غير مميزا.

- البن القليل:

تستخدم العديد من ربات البيوت عند تحضير القهوة، كمية من البن أقل بكثير من 1-2 ملاعق كبيرة لكمية الماء المستخدمة، ما يساهم في إنتاج قهوة قوامها مائي أو ضعيف.

-الغليان:

ترك القهوة حتى تغلي بعد ظهور وتكون "الوش" وتجمع البن في أعلى الكنكة، مايساعد على إخفاء الوش حتى لو كانت ثقيلة، لهذا حتى نحافظ على "وش" فنجان القهوة، يجب أن تترك على نار هادئة وبمجرد تجمع البن أعلى الكنكة ترفع من النار, وتسكب على الفور.

- جودة الماء:

إذا كانت ماء الحنفية لديك غير جيدة أو تضفي رائحة أو طعمًا سيئا، مثل الكلور، قد يبدو مذاق القهوة غير جيدا، لذا ينصح باستخدام الماء المفلترة أو المعدنية.