كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - إذا كنت في صدد التحضير لإطلالة مميزة خلال يوم الحب 2021 الذي أصبح قريباً جداً، نرصد لك في هذا المقال خطوات لعمل مكياج جذاب ليوم الحب تسهّل عليك طريقة وضع مستحضرات المكياج وتخولك الحصول على مكياج مثالي وطلة في منتهى الجمال والرومانسية.



مكياج عيون ذهبي مع روج أحمر

مكياج عيون ذهبي مع روج أحمر



لتحصلي على تغطية مثالية للبشرة، طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك، من ثم ضعي الكونسيلر بلون أفتح قليلاً لإخفاء كافة الشوائب حول منطقة العينين. ولتثبيت كريم الأساس، استخدمي البودرة الحرة، واحرصي على التركيز على وسط الوجه لتجنب لمعان البشرة. وأخيراً، طبقي البلاش على تفاحة الخدين ومديه باتجاه الأذن وخط الحنك. ولتحصلي على مكياج عيون ذهبي ناعم وجذاب، وزعي ظلال العيون البيج، ضعي ظلال العيون الذهبية على عظمة الحاجب، حددي الجفن العلوي بالأيلاينر الأسود واجعليه ممدوداً الى خارج العين. كما بإمكانك جعل ظلال العيون مسحوبة بأسلوب السموكي عند زاوية العين الخارجية. ضعي طبقات عدة من الماسكرا السوداء للحصول على رموش طويلة وكثيفة. أما أحمر الشفاه فاعتمديه باللون الأحمر القوي المات. وأنهي مكياجك بوضع البرونز على الخدين للحصول على طلة متوهجة بشكل طبيعي.

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مكياج عيون ترابي مع الروج الأحمر الميتاليك

مكياج عيون ترابي مع روج أحمر



بالنسبة الى تغطية البشرة، طبقي كريم الأساس بلون قريب الى لون بشرتك ووزعيه على بشرة وجهك بالتساوي، باستخدام فرشاة كريم الأساس، وضعي الكونسيلر تحت العين. ولتثبيت مكياج البشرة، استخدمي القليل من اللوس باودر، وطبقي فوقه كمية قليلة من البودرة المضغوطة. طبقي ظل العين باللون البني الفاتح كقاعدة أساسية لمكياج العين، وذلك على الجفن العلوي، من ثم ضعي فوقه الظل البني الأغمق، وبعده ظل العين باللون البني المحروق المائل الى البوردو. امزجي ظلال العيون عند زواية العين الخارجية بأسلوب السموكي الناعم. وعند مدمع العين، استخدمي ظل العين باللون الروز غولد اللامع والذهبي اللامع، وامزجيهما بإتقان. أما تحت العين، فاستعملي تدرجات الألوان الترابية التي وضعتها فوق العين. حددي داخل العين بالكحل الأسود، من ثم مدي الأيلاينر الأسود على كامل الجفن العلوي وحتى خارج العين، على أن يكون مجنحاً قليلاً. وأخيراً، ضعي الرموش الاصطناعية. بعدها، ارسمي حدود شفتيك باستخدام قلم تحديد الشفاه باللون الأحمر الداكن. طبقي البلاش الزهري أو الخوخي على عظمتي الخدين، ومرري الهايلايتر على منطقة الجبين بالقرب من العين، وعلى الذقن.

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