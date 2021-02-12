كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - قد يكون الفاونديشن آخر المستحضرات التي تفكرين فيها عند سماع عبارة "مكافحة شيخوخة البشرة"، ففي العادة يتم استخدامه لتمويه وإخفاء العيوب والشوائب الموجودة على البشرة. لكن كريمات الأساس الحديثة هي أكثر من مجرد تغطية، بل أصبحت جزءاً أساسياً من مستحضرات العناية بالبشرة، بفضل المكونات الفعالة التي تحتوي عليها، والتي تحسن مظهر البشرة وتعيد الشباب إليها.

وفي هذا المقال، نرصد لك أفضل فاونديشن يمحو 5 سنوات من عمرك بخطوة واحدة.



Charlotte Tilbury Magic Foundation

Charlotte Tilbury Magic Foundation



يحتوي هذا الفاونديشن من شارلوت تيلبوري Charlotte Tilbury على مجموعة رائعة من مكونات العناية بالبشرة، مثل مستخلص الفطر وحمض الهيالورونيك، التي تجعله مستحضراً ثورياً سحرياً، فمجرد وضع القليل منه على وجهك وتوزيعها بالتساوي، ستشعرين بأن بشرتك استعادت شبابها وأنك أصغر من سنك بخمس سنوات وأكثر.

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Giorgio Armani Beauty Power Fabric Longwear High Coverage Foundation SPF 25

Giorgio Armani Beauty Power Fabric Longwear High Coverage Foundation SPF 25



خلال ثوان معدودة، سيجعل هذا الفاونديشن من جيورجيو أرماني Giorgio Armani، بشرتك متألقة وخالية من العيوب والشوائب، كما يوفر لها حماية كبيرة من أشعة الشمس الضارة، وهكذا لا تشعرين بالقلق أثناء تعريض بشرتك للشمس. أما التغطية التي يمنحك إياها فتمحو من عمرك خمس سنوات على الأقل.

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Dior Capture Totale Foundation SPF 25

Dior Capture Totale Foundation SPF 25



عندما أصدرت ديور Dior كريم الأساس المضاد للشيخوخة هذا، حقق نجاحاً ساحقاً في عالم الجمال، وهو لا يزال يلاقي رواجاً كبيراً، خصوصاً بين النجمات وخبراء المكياج. وهو يحتوي على مزيج من المكونات التي تجعل بشرتك أكثر شباباً ونابضة بالحياة ومشرقة على الفور.

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Estée Lauder Perfectionist Youth-Infusing Serum Makeup SPF 25

Estée Lauder Perfectionist Youth-Infusing Serum Makeup SPF 25



لا تقتصر فعالية هذا الفاونديشن من إيستي لودر Estée Lauder، على توفير لمسة نهائية مشعة ومثالية لبشرة وجهك، بل يعمل أيضاً كسيروم مضاد للشيخوخة، إذ يساعد في التخفيف من الخطوط الدقيقة والتجاعيد، إضافة الى أنه يرطب البشرة في الأعماق.

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Urban Decay Naked Skin Weightless Liquid Makeup

Urban Decay Naked Skin Weightless Liquid Makeup



ما يميز كريم الأساس هذا من علامة أوربان ديكاي Urban Decay، أنك لا تشعرين معه بأنك تضعين المكياج على الإطلاق، حيث يوفر لبشرتك مظهراً طبيعياً مشرقاً ومتوهجاً، إضافة الى أنه يقلل من التجاعيد بفضل الببتيدات القوية المضادة للشيخوخة والمكونات المغذية مثل الشاي الأخضر، التي يحتوي عليها.

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