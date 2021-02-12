روتين العناية بالبشرة الحساسة من راشيل بروسنان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 12 فبراير 2021 10:41 صباحاً - إذا كنت تمتلكين بشرة حساسة وترغبين في جعلها مضيئة ومتوهجة وخالية من الشوائب، تماماً كبشرة النجمة راشيل بروسنان Rachel Brosnahan، نرصد لك أبرز المنتجات التي تشكل ركيزة روتين العناية بالبشرة الحساسة على طريقة راشيل بروسنان.



غسول الوجه

غسول الوجه Gentle Skin Cleanser



تحرص النجمة راشيل بروسنان على تنظيف وجهها يومياً في الصباح والمساء بغسول الوجه Gentle Skin Cleanser من Cetaphil، الذي صُمم خصيصاً للبشرة الحساسة، بحيث يعمل على تنظيفها من دون أن يسبب لها الاحمرار أو يسد المسامات، كما أن تركيبته خفيفة تتغلغل في البشرة لتزيل كافة الأتربة والشوائب.

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سيروم الوجه

Caudalie Vinoperfect Radiance Serum



تُعرف راشيل بروسنان ببشرتها المضيئة والمتوهجة والخالية من الشوائب، وربما يعود السبب في ذلك الى سيروم الوجه Caudalie Vinoperfect Radiance Serum، فهو سيروم عالي التركيز وخال من الزيوت، يكافح البقع الداكنة ويوحد لون البشرة ويعزز إشراقتها، وقد ثبت أنه أكثر فعالية بـ62 مرة من الفيتامين سي، فهو يحتوي في تركيبته على زيت السكوالين والنعناع والكراوية وزيت الزيتون، التي ترطب البشرة وتعالج البقع الداكنة وندبات حب الشباب والبقع الناتجة من أشعة الشمس.

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كريم العين

Black Rose Eye Contour Fluid



يعد كريم العين Black Rose Eye Contour Fluid أحد مستحضرات العناية بالبشرة المفضلة لدى النجمة راشيل بروسنان، حيث يتميز بقوامه المستحلب الوردي الذي ما أن يصل الى الجلد حتى يتحول الى جل منعش سريع ذوبان، يجعل منطقة العين مضيئة وناعمة ومتجددة بشكل فوري، كما أنه يعمل على التقليل من الخطوط الدقيقة، والهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.

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الواقي الشمسي

Coola Sun Silk Drops



النجمة راشيل بروسنان التي تتمتع ببشرة فاتحة لا تبخل إطلاقاً على بشرتها عندما يتعلق الأمر بالحماية من أشعة الشمس الضارة، حصوصاً أن بشرتها الحساسة معرضة بشكل كبير لظهور التصبغات والنمش والتجاعيد والخطوط الدقيقة... وهي تستخدم Coola Sun Silk Drops، فهو يساعد في حماية البشرة من الضرر والتلف الناتجين من التعرض للضوء الأزرق والأشعة فوق البنفسجية والتلوث. كما أنه يشتمل على حمض الهيالورونيك المعروف بقدرته على حفظ الرطوبة داخل الجلد والمساعدة في تعزيز نعومة البشرة ونضارتها، إضافة الى مستخلص زهرة النيرولي الذي يعمل على تهدئة البشرة وإعادة التوازن الى الجلد وترطيبه.

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