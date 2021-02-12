رحلة صالح جمعة مع الجنس الناعم من الملاهي الليلية لـ صوفينار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عاد لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة، في إثارة الجدل مُجددًا، فدومًا ما يرتبط اسم صالح في الكثير من الأمور التي تُثير الجدل المشكلات، خاصة مع الجنس الناعم.

وخلال الساعات الماضية، بات صالح جمعة متصدر محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت الراقصة صوفينار، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة وصلت لحسابها على «إنستجرام» تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

ووفقًا لما أظهرته الرسالة المنشورة، فإن اللاعب أرسل أيموشن 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

نشرت الراقصة صوفينار، صورة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، لرسالة وصلت لحسابها على «انستجرام» تعليقًا على فيديو لها من حساب يحمل اسم لاعب النادي الأهلي السابق، صالح جمعة وموثق بالعلامة الزرقاء.

وأرسل لاعب الأهلي 3 قلوب لصوفينار وذلك بعدما نشرت بعض الصور لها، وهي ترتدي ملابس كرة القدم وتحمل كرة قدم على يديها.

وتساءلت صافينار «مين ده؟ hwa meen da».

صوفينار ليست الأولى التي يتداول اسمها مع اللاعب، فخلال السنوات الماضية، ارتبطت مشكلات صالح بالجنس الناعم بشكل كبير وملحوظ، أدت في النهاية لاختلاف مستواه مع النادي الأهلي، والتي انتهت برحيله.

صورة بملهى

في السنوات الماضية، شارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة شاركت بها «سالي أحمد» ظهرت وهي تتمايل على اللاعب في إحدى الملاهي الليلية، ما وضعه في قائمة الانتقادات.

خطوبة لم تكتمل

في 2016، تداول الرواد، عدة صور للاعب وهو يحتفل بخطوبته وسط الأصدقاء، على فتاة محجبة، تدعى بسنت عبدالحميد، قيل إنها ابنة رجل أعمال، إلا أن الأمر لم يكتمل دون أسباب فيما بعد.

صورة في سهرة - 2017

في 2017، ازداد غضب النادي الأهلي، بقياده مدربه حسام البدري، بعدما تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لصالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حينها، تؤكد استمراره في سهراته المعتادة، وظهر اللاعب في الصورة بصحبة فتاة في إحدى السهرات اثارت جدلًا كبير.

صورة في ملهى ليلي

على الرغم من تأثر المستقبل الكروي للاعب، إلا أنه لم يكف عن سهراته، فخلال احتفاله بالعام الجديد، تداول للاعب صورة له عبر مواقع التواصل الاجتماعي تجمعه بفتاة داخل ملهى ليلي، وسط احتفالات العام الجديد.

خلافات مع طليقته

ربما ليس صالح وحده المثير للجدل، فأيضًا طليقته بسنت عبدالحميد، اعتادت إثارة الجدل في مواقف جمعتهما، بداية من زواجهما الذي وقع في مايو 2017، بعدما أُثيرت أقاويل أن الزواج سرًا، قبل أن تخرج هي عن صتها مؤكدة إنه رسمي، قبل أن يوقع الطلاق بينهما بعد أشهر من الزواج.

ورغم زعم صالح في مقطع فيديو له، بأن زوجته كانت تبتزه ماديًا، لكنها استنكرت هذه الأحاديث مؤكدة أنها لم تفعل هذا الأمر من قبل.

وعادت طليقة اللاعب، في الفترات الأخيرة، تتهمه بالتعدي عليها بالضرب، الدعوى التي حكم فيها بحبس اللاعب شهر وكفالة 500 جنيه، لكن محكمة جنح القاهرة الجديدة قررت قبول الاستئناف الذي قدمه لاعب الأهلي السابق.