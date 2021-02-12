طريقة عمل مشروب الديتوكس بالزنجبيل

القاهرة - سمر حسين - مشروب الديتوكس بالزنجبيل من المشروبات المغذية والصحية، التي تساعد في القضاء على الروائح الكريهة، فضلا عن المساعد في تحسين عملية الهضم، ويساعد في نجاح عملية التمثيل الغذائي، وخسارة بعض الوزن، وذلك نقلا عن موقع «the beauty madness».

وفيما يلي طريقة عمل سهلة وسريعة واقتصادية لتحضير مشروب الديتوكس بالزنجبيل، وفقا لما ذكره الموقع الأجنبي.

مقادير مشروب الديتوكس بالزنجبيل

- ليمون.

- أعواد قرفة.

- شرائح برتقال.

- النعناع.

- الزنجبيل.

طريقة تحضير مشروب الديتوكس بالزنجبيل

- في البداية يتم خلط عصير الليمون مع أوراق النعناع جيدا.

- في الخطوة التالية، يتم إضافة الزنجبيل.

- إضافة شرائح برتقال إلى الخليط السابق، وخلطهم جيدا.

- في الخطوة الأخيرة يتم إضافة أعواد القرفة.