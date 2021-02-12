دراسة: إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لها فوائد عقلية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توصلت دراسة جديدة، إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر لها فوائد صحية عقلية وجسدية كبيرة للأمهات والأطفال، بما في ذلك معدلات منخفضة من اكتئاب ما بعد الولادة ووفيات الرضع.

وأظهرت دراسة، في مجلة «هارفارد ريفيو» Harvard Review of Psychiatry، أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر تزيد أيضًا من احتمالية بدء الرضاعة الطبيعية مبكرا وزيادة مدتها بين الأمهات اللائي يخترن خيار الرضاعة الطبيعية والقدرة على ذلك.

من جانبها، قالت الأستاذ فى كلية الطب جامعة «سان فرانسيسكو» الباحثة كريستينا ديفيدسون، إن البيانات المتاحة الآن، أظهرت أيضًا أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مفيدة للصحة الجسدية والعقلية للأمهات وأطفالهن لذلك أنها أيضًا مفيدة لصحة الأسر العاملة.

وقام الباحثون في الدراسة، بتحليل الدراسات الوطنية والدولية الأخيرة حول آثار إجازة الأمومة المدفوعة الأجر على صحة الأمهات والأطفال، وذلك عن طريق التركيز على 26 دراسة تجريبية أو شبه تجريبية، وسلطت هذه الدراسة الضوء على فوائد الصحة العامة لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر في عدة مجالات.

وتوصل الباحثون إلى أن إجازة الأمومة مدفوعة الأجر مرتبطة بانخفاض معدلات اكتئاب الأم بعد الولادة، وهو اضطراب شائع له تداعيات خطيرة على كل من الأم والطفل.

وشملت الفوائد الأخرى المبلغ عنها انخفاض الضغط النفسي، وتحسين الحالة المزاجية، وفي إحدى الدراسات، انخفاض حاد في خطر عنف الشريك الحميم، كذلك كان لإجازة الأمومة مدفوعة الأجر آثار إيجابية على الصحة العقلية للرضع ونموها بما في ذلك الحد من مخاطر اكتئاب ما بعد الولادة وآثاره السلبية الملازمة على الترابط بين الأم والرضيع.

وتم ربط مدة إجازة الأمومة بنوعية التفاعلات بين الأم والطفل، مما يؤثر على نمو الارتباط والتعاطف والأداء الأكاديمي في وقت لاحق لدى الطفل.