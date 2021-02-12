حساب وهمي لزوجة لاعب الزمالك السابق يثير الجدل: الشناوي تقدم في الركلة الأخيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حساب وهمي باسم دنيا الحلة، زوجة لاعب نادي الزمالك السابق محمد عنتر، تسبب في حالة واسعة من الجدل عقب تدوين منشور عن ركلة الجزاء التي تصدى لها حارس مرمى النادي الأهلي خلال مواجهات كأس العالم للأندية مساء أمس، أمام فريق بالميراس البرازيلي.

ونشر الحساب الوهمي لزوجة لاعب الزمالك السابق والشهيرة بـ «حسناء الزمالك»: «نهاية المباراة بفوز النادي الأهلي بركلات الترجيح، وتقدم الشناوي في الركلة الأخيرة، والأهلي يفوز بالبرونزية، وحسبي الله ونعم الوكيل».

دنيا الحلو توضح حقيقة المنشور الوهمي

وأعادت دنيا الحلو نشر المنشور الوهمي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، للتأكيد على أنها لا تمتلك صفحات على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عقب الحالة الواسعة من الجدل على المنشور، الذي حصد العديد من التعليقات الساخرة والمتنمرة، لتختتم حديثها: «ياريت تتأكدوا مين اللي كاتب.. وحسبي الله ونعم الوكيل».

وقالت دنيا الحلو في تصريحات خاصة لـ«هن»: «والله العظيم معنديش أي بيدج على فيسبوك باسمي، ومش مسؤولة عن الكلام اللي بيتكتب عليهم»، مؤكدة على عدم تدشينها لصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها من تلقيها تهديدات مستمرة، فضلا عن تعرضها للتنمر بسبب المنشورات المدونة على تلك الصفحات، مؤكدة خلال حديثها لـ «هن»، أنها تمتلك حسابا موثقا وحيدا عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقررت «حسناء الزمالك» البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التي تنتحل شخصيتها، فضلا عن الإبلاغ عن المتجاوزين أخلاقيا، «هأخد حقي بالقانون، علشان الموضوع زاد عن حده، وكل شوية ألاقي صفحة باسمي».

فوز الأهلي بالبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021

وتمكن النادي الأهلي من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد تعادله مع فريق بالميراس البرازيلي سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، ويظفر بالمركز الثالث في البطولة المقامة على الملاعب القطرية، والتي بدأت في 4 فبراير واختتمت اليوم 11 من الشهر نفسه.