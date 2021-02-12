معلومات عن دينا فؤاد عقب تصدرها تريند تويتر: شائعة الزواج بلاعب كرة شهير

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

خلال الساعات القليلة الماضية، تصدر اسم دينا فؤاد، تريند موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، عقب مشهد مقتلها في مسلسل «جمال حريم»، ضمن أحداث الحلقة الأخيرة من العمل الدرامي الذي تصدر محرك البحث جوجل، وسط آلاف التعليقات المعجبة بالعمل الدرامي الذي جمع بين التشويق والإثارة والرعب.

من هي دينا فؤاد؟

فيما يلي أبرز المعلومات عن الفنانة دينا فؤاد، عقب تصدرها ترند تويتر خلال الفقرات التالية.

- من مواليد محافظة المنصورة.

- عملت في بداية مشوارها المهني كمذيعة بقناة الحرة.

- بدأت عملها في المجال الفني عام 2007 خلال تجسدها دور في مسلسل «سعد الدالي».

- من أبرز أعمالها الدرامية: «الاختيار»، و«الحلال»، و«الأخ الكبير»، و«جمال حريم».

- من أبرز أعمالها في السينما: «قرمط بيتمرمط»، و«ساعة رضا»، و«المواطن برص»، و«فاصل ونعود».

- يتابعها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ما يتجاوز الـ 2.5 مليون متابع.

- تحرص على حضور عروض الأزياء في مصر لمصممين مصريين وعرب، من بينهم: بهيج حسين.

- منذ 2017، أكدت العديد من الصحف المصرية والعربية نبأ زواجها من نجم النادي الأهلي والمنتخب المصري المعتزل أحمد حسن، الملقب بـ «الصقر» و«عميد الكرة المصرية»، لتؤكد الراقصة دينا نبأ زواجهما في تصريحات إعلامية في 2020.