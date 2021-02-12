حيل بسيطة لتوفير نفقات الطبخ ومصروف المنزل.. أعرفيها

القاهرة - سمر حسين - ماما

قدم موقع «سي بي سي سفرة»، مجموعة من النصائح لربات المنزل لتخفيض نفقات الطبخ ومصروف البيت عند اتباعها بطريقة صحيحة منها:

مزج الأطعمة

يساعد مزج الأطعمة في تقليل الهادر وتوفير النفقات، مثل حفظ عظام اللحم والدجاج وأطراف الأجنحة وبواقي الخضراوات وعظام السمك في الفريزر. عندما يكون لديك ما يكفي، يمكنك عمل وجبة كاملة سريعة من مخزونك دون إنفاق أي أموال من مصروف البيت.

تجميد الفائض

خزّن الأعشاب والتوابل القديمة المتبقية في مكعبات الثلج قبل أن تفسد رائحتها. يمكنك أيضًا حفظ الموز غير الصالح للأكل مباشرة لعمل العصائر، والخبز القديم الذي تحول إلى فتات بتحميصه وطحنه أو تتبيله بالفلفل الأسود والملح لعمل فتة، فكل شيء تقريبًا في المطبخ له حياة ثانية، لا تتخلص مش أي شيء.

شراء الأطعمة والخضروات كاملة وصحيحة

اشتري الدجاج واللحوم الحمراء والأسماك، كاملة وصحيحة، كذلك الخضراوات، ستكون بسعر أقل من نظيراتها المقطعة مسبقًا ومغسولة ومنظفة وجاهزة على الطهي عند قيامك بشرائها.

الأوعية الزجاجية الشفافة

بالرغم من توفير العديد من الأشخاص الطعام الزائد من الوجبات المتناولة، إلا أن تلك الكميات يتم نسيانها ثم رميها إذا وضعت في أوعية داكنة اللون، لذلك يجب وضع بقايا الطعام في وعاء زجاجي وشفاف لضمان عدم نسيانه، وتخصيص يوم لتناول الأطعمة المتراكمة في الثلاجة، لتجنب التخلص من الطعام وإتلافه.