دراسة حديثة تؤكد تراجع معدلات الطلاق والزواج في أمريكا بسبب كورونا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

أوضحت دراسة جديدة، أجراها مركز أبحاث الأسر بجامعة بولينج جرين ستيت، أن أعداد المطلقين والمتزوجين تراجعت بشكل كبير منذ بداية جائحة كورونا.

وجاءت البيانات متناقضة مع التوقعات السابقة بأن يؤدي فيروس كورونا لارتفاع معدلات الطلاق.

وشملت الدراسة 5 ولايات أمريكية، في ولاية فلوريدا تراجع عدد الزيجات في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2020 بنسبة 33% مقارنة بتوقعات الباحثين بناء على بيانات عام 2019، وانخفضت حالات الطلاق بنسبة 28%.

وفي ولايات أريزونا ونيو هامبشاير وأوريجون وميزوري، فقد تراجع عدد الزيجات في أنحاء البلاد بواقع 339 ألفا و917 زيجة، وحالات الطلاق بواقع 191 ألفاً و53 حالة، بحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية.

أمريكا تسجل 2.2 مليون زيجة عام 2019

وسجلت أمريكا عام 2019، نحو 2.2 مليون زيجة، ومليون حالة طلاق، وأشارت بعض الدراسات الأمريكية حينها أنه يمكن أن يكون ذلك نتيجة الضغوطات الاقتصادية.

وتراجعت معدلات الزواج والطلاق منذ أعوام، في أمريكا، والكثير من المرتبطين عاطفيا يتجاهلون الزواج كليا في أمريكا.

نصائح عند ظهور أعراض كورونا

هناك بعض النصائح التي يجب الالتزام بها عند ظهور اعراض كورونا على المرضى منها:

عدم الخروج من المنزل

نصح الخبراء الأشخاص الذين يشعرون بأعراض نزلات البرد، بعدم الخروج من المنزل، لأنها يمكن أن تكون مقدمة لظهور أعراض كورونا، التي تشمل الحمى، السعال الجاف، آلام العضلات والمفاصل، فقدان حاستي الشم والتذوق وآلام البطن والغثيان بالإضافة إلى آلام الحلق والصدر وضيق التنفس.

إجراء اختبار والحفاظ على العزل

وأفضل طريق للتأكد من الحالة الطبية هو إجراء اختبار، والحفاظ على العزل حتى ظهور النتيجة، مع اتباع إرشادات كورونا والحفاظ على التباعد الاجتماعي في الأماكن المزدحمة، مع ضرورة ارتداء الأقنعة وتعقيم المناطق التي يتم لمسها كثيرا.