في ذكرى ميلاده.. حكاية 3 صور نادرة لـ عمر الحريري مع أسرته: خطوبة وفرح

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

12 فبراير، هو اليوم الذي يوافق ذكرى ميلاد الفنان الراحل عمر الحريري، المتميز بأعماله الفنية الراسخة في أذهان الجمهور، لعل أبرزها تميزًا دوره في فيلم «سكر هانم»، كما عرف أيضًا بأخلاقة الطيبة وهو ما تسبب في حالة الحزن عند رحيله قبل حوالي 10 أعوام.

وبالتزامن مع ذكرى ميلاده، يرصد «هن» حكاية 3 صور نادرة، عرضتها ابنته «ميريت» للمرة الأولى، من خلال برنامج «من مصر»، الذي يذاع على قناة «سي بي سي».

وفتحت ميريت عمر الحريري، ابنة الفنان الراحل صندوق الذكريات، عن أسرتها، لتكشف عن 3 صور نادرة، عرضتها للمرة الأولى، لأسرة الفنان الراحل عمر الحريري.

شاهد مشفش حاجة

وكانت أول الصور هي صورة خطبتها، التي حددها «الحريري» يوم ثلاثاء، وهو يوم إجازة المسرح، فكان وقتها يصور مسرحية «شاهد مشفش حاجة»: «كان يوم غريب جدًا أن خطوبة تبقى يوم تلات.. لأن حياتنا كلها كانت مرتبطة بالمسرح».

خطوبة ميريت

أما الصورة الثانية كانت أيضًا وقت الخطوبة، لكنها أظهرت احتضان «الحريري» لابنته «ميريت» وقت الخطبة: «كان مخضوض ساعتها بنته الصغيرة بتتخطب»، وأظهرت الصورة شقيقة ميريت الراحلة، التي تدعى «نيفين»، ووالدتها نادية سلطان.

فرح ميريت

أما الصورة الثالثة فكانت في فرح «ميريت»، وأظهرت الصورة شقيقتها الراحلة ووالدتها الراحلة، بالإضافة إلى ظهور أمال هانم السلحدار، الزوجة الثانية لوالدها عمر الحريري.