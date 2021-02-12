منها شوربة الدجاج.. أطعمة تساعد على تقوية مناعة الجسم للوقاية من كورونا

القاهرة - سمر حسين - صحة

في ظل جائحة كورونا يبحث كل منا عن الأطعمة التي تساعد على تقوية مناعة الجسم، وحماية الجسم من الفيروسات المختلفة، ومن الأطعمة التي تساعد على تنشيط جهاز المناعة كما ذكرها موقع «healthy line».

أطعمة تساعد على تقوية المناعة

الزنك

يمتاز الزنك بتأثير مضاد للأكسدة، ويقضي على الجزئيات الضارة، كما أنه يعمل على زيادة بعض الخلايا المناعية الإيجابية، ويتواجد الزنك في اللحوم، وفواكه البحر كالمحار، ومنتجات الحبوب الكاملة، وشوربة الدجاج.

فيتامين C

يعمل فيتامين C على تقوية جهاز المناعة، ويعمل على تنشيط الخلايا البلعمية الكبيرة، والتي تعد أحد الأسلحة المهمة لجهاز المناعة في مواجهة الأمراض، وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بفيتامين C في الفواكه الحمضية كالبرتقال واليوسفي، والفلفل الحلو، والتوت، وكرنب.

الحديد

ويحظى الحديد بأهمية كبيرة لجهاز المناعة، حيث يتسبب نقصه في انخفاض عدد الخلايا المناعية والأجسام المضادة، ويمكن للجسم امتصاص الحديد من المصادر الغذائية الحيوانية كاللحوم الحمراء والأسماك بصورة أفضل، أما المصادر النباتية كالبقوليات ومنتجات الحبوب الكاملة فينبغي تناولها مع الأطعمة الغنية بفيتامين C كالفلفل الحلو، وذلك لمساعدة الجسم على امتصاصها بصورة أفضل.

أطعمة تزيد مناعة الأطفال

من الأطعمة التي تعمل على تقوية مناعة الأطفال

البيض

تناول الطفل البيض يعمل على تقوية المناعة لاحتوائه على فيتامين A.

الشوفان

يساعد الشوفان على محاربة الفيروسات والبكتيريا.

الحمضيات

فيتامين C الموجود في الحمضيات يقوي جهاز المناعة ويساعد على انتاج كرات الدم البيضاء والأجسام المضادة التي تحارب الفيروسات.

اللحوم الحمراء

غنية بالحديد الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة.

المكسرات

فيتامين B الموجود في المكسرات يساعد الطفل على مقاومة كل أنواع الفيروسات.

العسل

يساعد العسل على تقوية المناعة ومقاومة الجسم للإجهاد العصبي.