كيد مشجعين.. رضوى الشربيني تحتفل بفوز الأهلي بأزياء بيضاء «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، احتفلت الإعلامية رضوى الشربيني بفوز النادي الأهلي بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بركلات الترجيح أمام فريق بالميراس البرازيلي.

رضوى الشربيني تحتفل بفوز الأهلي

وظهرت رضوى الشربيني ببلوزة بيضاء فضفاضة غير منقوشة، وبأكمام طويلة، مع بنطلون أسود من الجلد اللامع، مع مكياج سموكي وشعر منسدل وبوت أسود طويل، ومعلقة: «مع إني لابسة أبيض بس ألف مبروك للنادي الأهلي».

تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور، الذي حصد آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «ده كيد مشجعين، وشغل عالي ده»، و«مش مهم لون اللبس، المهم الانتماء يا رضوى»، و«أجمل مشجعة أهلاوية شوفتها في حياتي».

فوز الأهلي بالبرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021

وتمكن النادي الأهلي من الحصول على الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد تعادله مع فريق بالميراس البرازيلي سلبيا في الوقت الأصلي للمباراة قبل أن يحسم اللقاء لصالحه بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، ويظفر بالمركز الثالث في البطولة المقامة على الملاعب القطرية، والتي بدأت في 4 فبراير واختتمت اليوم 11 من الشهر نفسه.

وكان هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق، هنأ الأهلي ببرونزية الأندية، حيث وجه المهندس عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى جماهير النادي الأهلي، ومجلس الإدارة برئاسة الكابتن محمود الخطيب، على الإنجاز الذي حققه فريقه الكروي بالفوز بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية.

ودوّن هاني أبو ريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيس بوك»: «ألف مبروك لأبطال النادي الأهلي تحقيق البرونزية التاريخية بكأس العالم للأندية ورفع اسم الكرة المصرية والأفريقية عاليا».

وكان النادي الأهلي فاز على بالميراس البرازيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بمونديال الأندية، بركلات الترجيح من نقطة الجزاء، عقب نهاية الوقت الأهلي بالتعادل السلبي.