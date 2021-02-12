كواليس دعم الهضبة للطفلة الكفيفة «سارة».. مذيعة ومدير أعماله كانا الوسيط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

فاجأ الهضبة عمرو دياب متابعيه، عقب دعمه للعازفة والطفلة الكفيفة «سارة» التي قررت عزف إحدى أغنياته على الـ«أورج»، ما دفعه لتوجيه الشكر والدعم لها، الأمر التي استقبلته الطفلة بتوجيه رسالة للهضبة بطريقة «برايل»، ليعيد نشرها مرة أخرى، واصفها بـ«أحلى شكر في حياتي.. تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر».

وتعود الأغنيات والتهاني المُرسلة بين الفنان والطفلة الموهوبة، عقب ظهور «سارة» منذ أيام لبرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية DMC بعدما ظهرت بالكواليس مع الإعلامية داليا أشرف، التي عملت على إظهار وإذاعة عزف الطفلة لأغنيات الهضبة.

مذيعة ومدير أعمال كانوا الوسيط

من جانبها، كشفت المذيعة داليا أشرف الكواليس، قائلة: «أنا حاولت أوصلها بالفيديو، وعمرو دياب فعلًا شافها على صفحتي، ومن خلال مدير أعماله أندرو داوود، وراه فيديوهات البنت اللي بتعزفله ليه وقرر الهضبة فعلًا يشكرها».

وتابعت الإعلامية خلال حديثها لـ «هن»: «كنت حريصة على إن سارة تعرف وبلغتها فورًا، وقالتلي أعمله فيديو أشكره فيه، لكن اقترحت عليها إنها تبدل الفيديو برسالة برايل، وفعلًا عملت كدة، ووصلت للهضبة عن طريق مدير أعماله التاني ووليد مصطفى، ومن بعدها رد الهضبة على الرسالة».

وأشارت داليا أشرف إلى أنها فرحت بسبب سعادة الطفلة، التي تجد أنها موهوبة بالفعل، رغم إعاقتها البصرية، مؤكدةً أن هناك مفاجأة من الهضبة للطفلة، ستحدث قريبًا.

والدة الطفلة.. سارة مصدقتش نفسها

من جانبها، أكدت يسرا عادل، والدة الطفلة لـ «هن» أن طفلتها لم تتوقع المفاجأة ورد الهضبة عليها أكثر من مرة، قائلة: «مصدقتش من الفرحة، هي فعلًا بتحبه، وسارة بتعزف من زمان، ودايمًا بتحفظ اللحن وتبدأ تطبقه، بجانب دراستها»، مشددة على أنها تدعم طفلتها لتنمية موهبتها بالكورسات الـ«أون لاين» بسبب جائحة الكورونا.