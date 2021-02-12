«قالي أنتي مراتي»..كيف تعرضت «طفلة عين شمس» لواقعة هتك العرض؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

لكل فعل رد فعل نظرية كونية اعتدنا عليها يأخذ بها البعض ويتجاهلها الآخرون، وفي قصة طفلة عين شمس تلك الضحية التي فقدت عذريتها على يد انتهازي استغل ظروفها، قبل أن تفجر مفاجأة في الاعترافات وتقول إن كل ما حدث كان بمحض إرادتها، والسبب قد يغفل عنه الكثير من الآباء وهو «الإهمال»، إهمال سلوكيات الأبناء وعدم مراقبة السوكيات لتكون النتيجة الانسياق وراء الأفكار الشيطانية وأصدقاء السوء.

«أنا اللي روحت معاها بمزاجي وأنا كنت عاوزه أسيب البيت» اعترافات صادمة أدلت بها الطفلة «سلمى» التي اقترن اسمها بـ«طفلة عين شمس» الواقعة التي تعرضت خلالها لهتك العرض على يد زوج صديقتها العرفي، بعدما انصاعت لكلام صديقتها وذهبت معها إلى منزلها، وهناك لم تعد الطفلة كما كانت.

داخل منزل صديقة «سلمى» تواجد زوجها، الذي يدعو «شعبان» في البداية، شعرت بالخوف من تواجده، لكن نظراته الخادعة بالإعجاب بها كانت وسيلتها للاطمئنان، حتى أوقعت بنفسها في جريمة هتك العرض على يديه، إذ وافقت على خطته الواهية، بزواجها منه عرفيًا، الوسيلة حتى يتسبيح جسد الطفلة صاحبة الـ14 عامًا.

الواقعة التي حدثت في مايو 2020، وانتهت بالحبس المشدد للمتهم «شعبان» 3 أعوام بتهمة هتك عرض طفلة حتى أفقدها عذريتها، من خلال اعترافات «سلمى» في النيابة العامة، وإجابتها على أسئلة المحقق داخل غرفة التحقيق، شرحت الطفلة تفاصيل ما حدث معها.

ورصد «هن» بعض إجابات الطفلة، من واقع اعترافاتها أمام المحقق، لتوضيح تفاصيل الواقعة التي عرضتها لهتك العرض.

لماذا ذهبت سلمى مع صديقتها نورهان؟

كنت في يوم عند الكوافير بعمل شعري ولما خلصت لقيت نورهان صاحبتي بالتوك توك قالتلي تعالي معايا فأنا ركبت معاها وقالتلي بقولك إية أنا عايشة لوحدي تعالي عيشي معايا، وأنا معايا هتنبسطي أوي أنت معايا محدش هيضربك فأنا روحت معاها الشقة في منطقة النهضة.

أين تقابلت مع المتهم للمرة الأولى؟

طلعت بيت نورهان، وهناك لقيت واحد اسمه شعبان موجود، وقالتلي إن ده جوزها وإن إحنا هنقول إن أنا أختها.

لماذا تزوجت من المتهم عرفيا؟

بعد يومين الناس بدأت تتكلم وتعمل مشاكل عشان قاعدين معاه، فشعبان قالي إننا هنكتب ورقة عرفي ونقول إنك مراتي فكتبنا الورقة وبعدها قالي أنت كدة بقيتي مراتي وحلالي وأنا من حقي أعمل معاكي أي حاجة.

كيف وقعت أول علاقة بينهما؟

نورهان قالتلي إنه ممكن ينام معايا علشان هي عاوزة تخلف منه فطلب مننا إننا ندخل الأوضة عشان يقيم معانا علاقة حنا الأتنين وكان ساعتها هو مبرشم وشارب قبلها سيجارة حشيش فدخلنا أنا ونورهان الأوضة وبعد كدة هو جه أقام علاقة معايا أنا زي ما إتفقنا، وكررها 4 مرات.

كيف انتهت العلاقة بينهما؟

نورهان بدأت تغير وقطعت الورقة اللي بيني وبينه، واتخانقت معايا قامت طرداني ولما طردتني ماعرفتش أروح فين فقومت رايحة عند صاحبتي، وأنا قاعدة عندها لقيت الحكومة دخلت وخدتني وده كل اللي حصل.