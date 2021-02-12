بإطلالة جريئة.. سلمى الشيمي تتجول في الشوارع مستعرضة جمالها (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

لا زالت الموديل المثيرة للجدل، سلمى الشيمي، تخطف الأنظار بين الحين والآخر، بسبب ظهورها المثير على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة عقب أزمة تصويرها في منطقة الأهرامات، التي عُرفت بعدها إعلاميًا بـ «فتاة سقارة».

وشاركت سلمى الشيمي، متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطعي فيديو، وهي تتجول بالشوارع العامة، مستعرضة جمالها.

وظهرت «الشيمي» بملابس جريئة، مرتدية بدلة بيضاء، ذات تخطيط باللون الأسود، أظهرت مفاتنها، من موديل«هاي ستوميك»، الكاشف للبطن.

من هي سلمى الشيمي؟

وسلمى الشيمي، موديل مصرية، في العشرينيات من عمرها، كانت أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترات الأخيرة، بسبب جلسة تصوير بملابس جريئة ومكشوفة داخل منطقة الأهرامات الأثرية، التي ذهبت بها للتحقيقات في النهاية.

وتخرجت في كلية التمريض عام 2018، وتم تكريمها في فعالية «بي ستار»، عن مجمل أعمالها والإطلالات التي تظهر بها وجلسات التصوير المختلفة، التي تتصدر بها التريند، ومحركات البحث بين الفترة والأخرى.

وتروج الموديل المثيرة للجدل، للملابس، بشكل كبير، والعبايات الفضفاضة، التي تظهر بها، مستعرضة رشاقتها في جلسات تصوير مختلفة.

وكانت سلمى الشيمي، أكدت خلال حديث سابق، لـ «هن» أنها بالفعل تستعد لتصوير عمل درامي، ستشارك به في الموسم القادم، كما أوضحت أنها تستعد للدكتوراه، عقب تخرجها من كلية التمريض، ولم تتوقف عن جلسات التصوير المثيرة، لأنها عملها الأساسي، لكن ستتجنب الأماكن الأثرية.