الامارات | «ضي القمر».. رحلة امرأة في منتصف الثلاثينات

شكرا لقرائتكم خبر عن «ضي القمر».. رحلة امرأة في منتصف الثلاثينات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، التابعة لأبوظبي للإعلام، عن بدء عرض مسلسل «ضي القمر» الجزء الثاني من الدراما الاجتماعية «إلا أنا» على قناة أبوظبي وتطبيق ADTV اعتباراً من بعد غدٍ الأحد، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء كل يوم من الأحد إلى الخميس.

وتدور أحداث حكاية «ضي القمر» حول شابة ثلاثينية تزوجت منذ أعوام عدة من حبيبها الذي خططت معه لبناء حياتهما معاً، بدأت الخطة بالاستقرار المالي أولاً، وبعد أن هدأت أمواج الحياة حان الوقت التفكير بالأطفال، لكن تتفاجأ تلك المرأة الثلاثينية بأن فرصها في الإنجاب أصبحت ضعيفة لتبدأ رحلة المعاناة. تتجه إلى أحد أهم المراكز المتخصصة فى الخصوبة والإنجاب، وهناك تتقاطع حياتها مع حياة شابة في منتصف العشرينات من طبقة اجتماعية مختلفة وتتكون صداقة من نوع خاص بينهما.. شخصيتان شديدتا الاختلاف تجمعهما الرغبة الملحة فى الإنجاب، التي تثبت من خلالها كلا المرأتين أنها أنثى مكتملة وأنها كفء لدورها الذي خلقت من أجله في هذه الحياة. تتعثر خطواتهما أحياناً، لكنهما لا تتوقفان عن محاولاتهما المستميتة للإنجاب.

يشارك في هذا العمل نخبة من النجوم، من بينهم كندة علوش، محمد علاء، محمد شاهين، زينب غريب، محمود العمروسي وغيرهم، وهو من إخراج أحمد حسن.

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