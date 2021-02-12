الامارات | أين تذهب.. «الريتز-كارلتون دبي».. باقة عروض في «فالنتاين»

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «الريتز-كارلتون دبي».. باقة عروض في «فالنتاين» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 12 فبراير 2021

أعلن فندق الريتز-كارلتون دبي عن تقديم مجموعة متنوعة من العروض المميزة للاحتفال في الـ«فالنتاين»، وذلك ليوفر تجربة لا تنسى للضيوف في هذا اليوم الخاص، حيث يعدّ الفندق الذي يقع على شواطئ الخليج العربي، وجهة ذات مناظر خلابة للمحيط وأفق جميرا بيتش ريزيدنس، ما يخلق أجواءً رومانسية تتناسب مع هذه المناسبة.

حيث يمكنك أن تستمتع على شواطئ الخليج العربي مع تجربة طعام شاطئية خاصة لا مثيل لها، ويمكن إضافة تجربة السبا الفاخرة أيضاً. وإلى جانب الأمواج الهادئة، انغمس في قائمة محددة من خمسة أطباق خلال مشاهدتك إلى عين دبي المذهلة.

ويوفر مطعم بالم جريل في فندق الريتز-كارلتون، دبي على الشاطئ ذات الرمال البيضاء، فرصة لاكتشاف حبك على شاطئ البحر وفي الهواء الطلق. ويقدم المطعم قائمة طعام مغرية من أربعة أطباق مستوحاة من البحر الأبيض المتوسط، التي تتضمن: الهاماتشي كارباتشيو وإخطبوط مشوي وأنجوس تندرلوين مع فطائر «فوا جرا» وأتلانتيك لوبستر ثيرميدور، فضلاً عن فوندان غني بالشوكولاتة.

كما يمكنك استكشاف أرقى المأكولات في جنوب شرق آسيا، حيث يأخذك مطعم بلو جيد في الجو الرومانسي الخاص بيوم الحب. لتنغمس في نكهات تايلاند وسنغافورة واليابان والصين، حيث تم تصميم كل من الأطباق الأربعة لنشر الحب مع الاستمتاع بالعروض الترفيهية. وتتضمن القائمة مجموعة مختارة من لفائف ماكي وحساء اللوبستر وانتون وشرائح لحم الواغيو وقريدس النمر المقلي.

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