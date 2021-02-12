الامارات | «آخر سائقي عربات الركشة في كالكوتا»

شكرا لقرائتكم خبر عن «آخر سائقي عربات الركشة في كالكوتا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقدم المصوّر الهندي بالاني موهان، خلال مشاركته في الدورة الخامسة من «إكسبوجر»، عبر معرض بعنوان «آخر سائقي عربات الركشة في كالكوتا» صوره بالأسود والأبيض، التي تعرّف بسائقي عربات «الركشة»، إحدى وسائل النقل التقليدية في آسيا قديماً»، التي مازالت مدينة كالكوتا في الهند المكان الوحيد على وجه الأرض الذي تجد فيه رجالاً يعملون في هذه المهنة التي تكسر الظهر وتحني الهامة، يجوبون شوارع كالكوتا المزدحمة يحملون البضائع والناس.

المعرض الفوتوغرافي ينقل تفاصيل التعب الذي يعانيه هؤلاء العمّال، ويرصد ملامح المستخدمين لتلك العربات، كما ينقل بصر الزوّار إلى حالة المكان، والمدينة، وانشغال سكّانها بأعمالهم اليومية المعتادة والمتعبة في معظمها، فمنهم من ينام أمام المحال القديمة، وآخرون يستندون إلى عرباتهم طلباً لراحة مؤقتة، وآخرون ينشغلون عن كلّ شيء ويصمتون، بينما بعضهم ينظر إلى عدسة الكاميرا بيأس دون جدوى.

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