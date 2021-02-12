الامارات | #النصف_الحلو.. 5 نصائح ذهبية لاختيار ملابس الأطفال في الربيع

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. 5 نصائح ذهبية لاختيار ملابس الأطفال في الربيع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمنح الراحة الطفل سعادة استثنائية، ما يعني أنه من الضروري الحفاظ على راحتهم، عبر ارتداء ملابس مناسبة لجميع الظروف البيئية. ويشكل فصل الربيع تحدياً بالنسبة للآباء من حيث اختيار ملابس أطفالهم، حيث يمكن أن يتغير الجو بسرعة من معتدل ومشمس إلى بارد ومغبر وعاصف. من هنا يقدم خبراء «ماكس» بعض الإرشادات والنصائح، التي من شأنها أن تساعد في إعداد طفلك لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق هذا الربيع:

1 يمكن أن يكون الزي بطبقات متعددة مثالياً لفتاتك ولك، حيث يتوافر الكثير من الخيارات الأنيقة. وتعتبر البلوزات الأسلوب المثالي لتوفير الدفء،

لاسيما أنها تتناسب مع جميع القطع، بما في ذلك الفساتين والتنانير والسراويل. احرصي على اختيار الألوان المحايدة، التي تتناسب مع أي ملابس، مع شعارات لطيفة لإضفاء المزيد من الجاذبية.

2 تعتبر القطع الرئيسة طويلة الأكمام، عناصر أساسية متعدد الاستخدامات. ويمكن ارتداؤها تحت السترات الصوفية لجميع المغامرات في الهواء الطلق، ولكن من الضروري اقتناء زوج من الكنزات قصيرة الأكمام، فهي مثالية للارتداء تحت البلوفرات والقبعات، خصوصاً في تلك الأيام، التي يتحول فيها الطقس من البرودة إلى الدفء بسرعة كبيرة.

3 جربي الأحذية الرياضية الرائعة أو عصبات الرأس والإكسسوارات العصرية لإكمال المظهر المتألق. تضم مجموعة Max’s Big Joy Little Price مجموعة من القطع الضرورية للفتيات اللواتي تراوح أعمارهن بين عامين و16 عاماً، لمساعدة الأمهات في مزج الطبقات ومطابقتها للتكيف مع تغير الظروف الجوية.

4 تعتبر قمصان الأولاد طريقة رائعة للتعبير عن أسلوب أزياء الربيع، حيث يمكنهم ارتداء هذه التي شيرتات من تلقاء نفسهم، أو وضعها تحت سترتهم المفضلة. كما أنها تعتبر عنصراً أساسياً في تعزيز الأناقة، حيث يمكن ارتداؤها دائماً مع الجينز أو بنطلون رياضي.

5 تعتبر البلوفرات الغرافيكية والكنزات ذات القبعة ضرورية لموضة الربيع، حيث يستفيد منها الأطفال كثيراً. ومن المؤكد أن طفلك سيقع في غرام التصميمات الممتعة من مجموعة Big Joy Little Price، كما أنه دافئ ومريح.

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