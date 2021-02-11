9 معلومات عن طفلة كفيفة دعمها عمرو دياب: اتولدت مبتشوفش وعازفة موهوبة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بموقفه الإنساني المميز، وطريقته في التعامل مع متابعيه، أثار الفنان عمرو دياب إعجاب جمهوره ومحبيه بشكل كبير، عقب دعمه لطفلة كفيفة، تدعى «سارة»، والتي شارك لها مقطع فيديو، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي تعزف أغنيته الجديدة «يا أنا يا لأ»، معلقًا عليها: «برافو يا سارة يا حبيبتي».

الأمر لم يمر مرور الكرام على الفتاة، التي على الفور، أرسلت له رسالة خاصة مكتوبة بطريقة «برايل»، مدون عليها: «إهداء إلى الهضبة عمرو دياب.. أنا فرحانة أوي إن العزف على أغنية خلينا ننبسط عجبك.. شكرًا أوي على الفيديو».

وأعاد الهضبة نشر الرسالة، قائلًا: «أحلى شكر في حياتي.. تسلمي يا سارة يا موهوبة يا قمر».

سارة التي وُلدت خلال الشهر السادس من الحمل، وظلت فترة بالحضّانة، قُدر الله لها أن تولد كفيفة، بمشكلات بالشبكية منعتها من الإبصار، وفقًا لما ذكرته يسرا عادل، والدة الطفلة.

وإليكم معلومات عن الطفلة التي دعمها الهضبة وفقًا لحديث والدتها لـ «هن».

- تبلغ من العُمر 7 أعوام.

- وُلدت في الشهر السادس، واستكملت 3 أشهر بالحضانة.

- لا ترى منذ خروجها من الحضانة ومواجهتها للعالم الخارجي.

- بدأت العزف على آلة «الأورج» اللعبة وهي في عمرها الثالث.

- جلبت لها والدتها آلة «أورج» في عمرها الخامس وبدأت العزف عليه، لقدرتها على حفظ الألحان.

- تدرس في الصف الثاني بإحدى مدارس المكفوفين بالإسكندرية.

- أنشأت لها والدتها صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتصورها وهي تُلحن وتعزف على «الأورج».

"سارة" تتغلب على إعاقتها بالعزف.. ووالدتها "مبتحبش تصعب على حد"