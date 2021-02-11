«حسناء الزمالك»: بتجيلي تهديدات بسبب حسابات وهمية باسمي على «فيس بوك»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حسابات وهمية تحمل اسم دنيا الحلو أو «حسناء الزمالك» عبر موقع تبادل التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، يتابعها مئات الآلاف من المتابعين، والذين تجاوز الـ100 ألف شخص، مكونين منشورات تثير الفتن والاحتقان بين جماهير قطبي الكرة المصرية، ما تسبب في العديد من الأزمات لـ«دنيا»، خلال الأيام القليلة الماضية.

«حسناء الزمالك»: هأخد إجراءات قانونية ضد أصحاب الصفحات الوهمية

«والله العظيم معنديش أي بيدج على فيسبوك باسمي، ومش مسؤولة عن الكلام اللي بيتكتب عليهم».. بتلك الكلمات أوضحت دنيا الحلو، زوجة محمد عنتر لاعب الزمالك السابق والمصري الحالي، لـ«الوطن»، عدم تدشينها لصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي، معربة عن استيائها من تلقيها تهديدات مستمرة، فضلا عن تعرضها للتنمر بسبب المنشورات المدونة على تلك الصفحات، مؤكدة خلال حديثها لهن، أنها تمتلك حساب موثق وحيد عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقررت «حسناء الزمالك» البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أصحاب الصفحات التي تنتحل شخصيتها، فضلا عن الإبلاغ عن المتجاوزين أخلاقيا، «هأخد حقي بالقانون، علشان الموضوع زاد عن حده، وكل شوية ألاقي صفحة باسمي».

إعلان دنيا الحلو انتقال محمد عنتر النادي المصري البورسعيدي

وكانت دنيا الحلو أعلنت في نوفمبر 2020، انتقال زوجها محمد عنتر لاعب نادي الزمالك إلى النادي المصري البورسعيدي، متمنية له التوفيق في كافة خطواته المقبلة.

يشار إلى أنه في يناير 2020، أنجبت دنيا الحلو طفلها الأول «يامن» من زوجها محمد عنتر، الذي أعلن الخبر حينها، عبر حسابه الرسمي على فيسبوك وإنستجرام.

وكتب اللاعب: «بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس وعين حاسد، بسم الله.. يا من محمد عنتر»، مرفقا صورتين، أحدهما تجمعه بزوجته على سرير المستشفى حاملا الرضيع بين يديه.